Как бизнес становится национальным ментором образования

В Год рабочих профессий казахстанская автомобильная компания Allur делает ставку не только на станки, но и на мышление. Автопроизводитель инициировал масштабную программу инженерного воспитания детей – от школьной парты до производственного цеха.

Проект "Allur Myn Bala", запущенный в 2024 году, стал ответом на государственный запрос на техническое перевооружение системы образования. Его цель – выстроить систему ранней профориентации, выявления инженерных способностей у школьников и создания экосистемы наставничества, где бизнес выступает ментором.

"Сегодня образование должно не догонять промышленность, а развиваться вместе с ней. Мы не просто ищем кадры – мы формируем новое поколение инженеров с детства", – рассказал инженер по подготовке кадров в Allur University Серик Саканов.

Проект "Allur Myn Bala" получил высокую оценку среди экспертов в области образования и промышленности. По мнению аналитиков, он может стать моделью для тиражирования в других регионах, а также основой для формирования государственной программы инженерного наставничества.

Фото: Allur

От интереса – к профессии. От школы – к производству

Модель, которую реализует Allur, охватывает весь путь ученика:

Школа – развитие "карьерного воображения": ученики знакомятся с инженерией через мастер-классы, инженерные смены, проектные задания, экскурсии. Программа интегрирована в STEM-образование, где точные науки становятся инструментом практики и инженерного мышления.

Колледж и вуз – дуальное образование: учащиеся проходят практику на предприятиях, участвуют в реальных разработках, работают с наставниками. На этапе вуза взаимодействие выходит за рамки практики: студенты выбирают темы дипломных работ под запросы производства, проводят исследования на базе завода и защищают диплом перед экспертами-инженерами, интегрируя академические знания с реальными задачами бизнеса;

Предприятие – поддержка карьерного роста, работа над инновациями.

Особое внимание уделяется популяризации точных наук: математика, физика, черчение и информатика становятся "языком будущего", через который школьник учится видеть мир как инженер.

Фото: Allur

Локальные точки роста уже работают

Центром программы стал Костанай. На базе партнерских школ запущена площадка "Болашақ инженер Allur", где дети изучают робототехнику, 3D-моделирование и учатся создавать первые прототипы. В проект уже вовлечены: Назарбаев Интеллектуальная школа, гимназия им. М. Горького, Лисаковская школа-лицей. В 2025 году к ним присоединятся новые школы региона.

Кроме того, в 2023 году на базе Школы КАЗГЮУ был запущен проект Allur Space Robotics, который ежегодно охватывает более 1500 учащихся.

Открытая платформа для всех: бизнес + школа + государство

Allur подчеркивает: проект открыт для масштабирования и приглашает к сотрудничеству школы, колледжи, вузы, международные организации, госорганы и другие промышленные компании.

"Мы не просто производственная компания. Мы менторы инженерного мышления. И если хотим сильный Казахстан, то необходимо начинать со школы. Настало время строить заводы. Но еще важнее – строить мышление", – резюмировала глава RnD-проектов Allur Айгуль Ахметова.