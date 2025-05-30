Опыт Казахстана в развитии цифровой инфраструктуры заинтересовал ООН

Сегодня в рамках проходящего Астанинского международного форума глава "Казахтелекома" Багдат Мусин провел переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН – спецпосланником по вопросам технологий Амандипом Сингх Гиллом.

Представителя Организации Объединенных Наций заинтересовал опыт Казахстана в развитии цифровой инфраструктуры, и руководитель крупнейшей телеком-компании страны рассказал об основных проектах, над которыми сейчас работает "Казахтелеком", а также об уже реализованных в республике.

В частности, Багдат Мусин презентовал Амандипу Сингх Гиллу проекты облачных технологий, биометрической идентификации, Интернета вещей (IoT), цифрового телевидения, аналитика данных. Эти решения уже применяются в образовании, здравоохранении, госучреждениях и бизнесе Казахстана, обеспечивая надежность, масштабируемость и соответствие стандартам безопасности. Так, на сегодня компанией в различных городах по стране инсталлировано порядка 50 тысяч камер, которые следят за порядком в общественных местах, обеспечивают безопасность учеников в школах, а при возникновении нештатных ситуации сигнализируют об этом региональные центры оперативного управления полиции.

"Если ранее "Казахтелеком" считался традиционным оператором связи и провайдером интернета, то сегодня компания представляет собой целую экосистему, объединяющую передовые решения для городской инфраструктуры, бизнеса и госсектора и которая, опираясь на свою мощную технологическую инфраструктуру и кадры, осваивает все новые для себя или смежные рынки. Это и телевизионная платформа TV+, маркировка товаров, ОФД, система раннего обнаружения лесных пожаров, искусственный интеллект в медицине, smart city и многое другое. А совсем скоро мы совместно с крупнейшим мировым разработчиком графических процессоров NVIDIA планируем создать первый в Центральной Азии коммерческую суверенную AI-фабрику, которая станет основой национальной инфраструктуры искусственного интеллекта", – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

Фото: пресс-служба АО "Казахтелеком"

Также заместителя Генсека ООН заинтересовал проект "Казахтелекома" по созданию Национальной системы видеомониторинга (NVMS), который направлен на решение таких задач, как повышение национальной безопасности, оперативное реагирование на ЧС, создание безопасной городской среды и т.д. А также проект по строительству волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря по маршруту "Казахстан – Азербайджан", который позволит Казахстану и Азербайджану напрямую обмениваться интернет-трафиком, организовать дополнительные маршруты доступа к точкам обмена трафиком (так называемые IX) в Европе. "Что касается других стратегических и масштабных проектов, то в настоящее время "Казахтелеком" реализует в стране проект по разворачиванию сети нового поколения 5G и на сегодня в 20 городах республики инсталлировано порядка 1700 базовых станций 5G. Кроме того, в текущем году планируем обеспечить качественными телеком-услугами жителей 120 сел по технологии FWA, а до 2027 года инсталлировать еще 600 базовых станций в сельской местности. Вместе с тем в рамках проекта "ВОЛС в СНП 2.0" намерены построить более 38 тысяч километров оптических линий в селах и подключить к услугам скоростного интернета около 3000 населенных пунктов", – сообщил Багдат Мусин. В завершение встречи глава "Казахтелекома" по доброй традиции подарил Амандипу Сингх Гиллу казахский национальный костюм – чапан.

Фото: пресс-служба АО "Казахтелеком"