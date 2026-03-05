#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Мир

Названы безопасные страны Европы на случай начала третьей мировой войны

город в Швейцарии, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 10:29 Фото: pixabay
В мире сохраняется геополитическая напряженность. Конфликт на Ближнем Востоке распространился на другие близлежащие страны, включая Ливан, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В головах некоторых людей сидит тревога об угрозе начала третьей мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Для тех, кто хотел бы найти убежище на этот случай, LADbible собрал несколько самых безопасных мест в Европе.

Швейцария

Пожалуй, самая известная нейтральная страна в мире, не вмешивалась ни в один глобальный конфликт более 200 лет.

Как пишет издание, маловероятно, что страна будет вовлечена в какую-либо потенциальную третью мировую войну. К тому же там потрясающие пейзажи, хотя в прошлом она подвергалась критике за свой нейтралитет.

Ирландия

Она признана одной из самых безопасных стран, потому что придерживается политики военного нейтралитета, имеет низкий уровень преступности и не участвует в международных военных блоках. Не является членом НАТО.

Австрия

Популярное место отдыха с прекрасными природными ландшафтами. Исторически нейтральная позиция страны означает, что она вряд ли станет мишенью для тех, кто вмешается в потенциальную третью мировую войну.

Хотя государство не является членом НАТО, что предполагает его потенциальную безопасность, оно граничит с Украиной, что, возможно, делает его несколько менее безопасным, чем упомянутые выше варианты.

Дания

Дания, хоть и относительно небольшая страна, благодаря своему географическому положению и сильной армии является одним из самых безопасных вариантов в случае войны.

Португалия

Расположение Португалии на другом конце Европы делает ее безопасным вариантом, учитывая, что любым потенциальным враждебным странам пришлось бы пройти почти через всю Европу, чтобы добраться до нее.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ на удары США и Израиля Иран нанес удары по Израилю и арабским странам Персидского залива, включая Катар, ОАЭ, Бахрейн и Кувейт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Китайская и американская нейросети дали прогнозы о начале Третьей мировой войны
15:18, 20 июня 2025
Китайская и американская нейросети дали прогнозы о начале Третьей мировой войны
Коротко и ясно: Трамп в очередной раз предупредил о третьей мировой войне
03:22, 10 апреля 2023
Коротко и ясно: Трамп в очередной раз предупредил о третьей мировой войне
"Сохраняйте спокойствие и будьте на связи": посольство Казахстана в ОАЭ выступило с важным обращением
14:08, 04 марта 2026
"Сохраняйте спокойствие и будьте на связи": посольство Казахстана в ОАЭ выступило с важным обращением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Конор Макгрегор в Белом доме: Дана Уайт заинтриговал фанатов перед анонсом карда
11:49, Сегодня
Конор Макгрегор в Белом доме: Дана Уайт заинтриговал фанатов перед анонсом карда
Нуралы Алип и команда узнали своего соперника по четвертьфиналу Кубка России
11:29, Сегодня
Нуралы Алип и команда узнали своего соперника по четвертьфиналу Кубка России
Российские теннисисты добрались из Дубая до Индиан-Уэллса
11:14, Сегодня
Российские теннисисты добрались из Дубая до Индиан-Уэллса
Исторические матчи могут решить судьбу "Барыса" в КХЛ
11:01, Сегодня
Исторические матчи могут решить судьбу "Барыса" в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: