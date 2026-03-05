Названы безопасные страны Европы на случай начала третьей мировой войны

В мире сохраняется геополитическая напряженность. Конфликт на Ближнем Востоке распространился на другие близлежащие страны, включая Ливан, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В головах некоторых людей сидит тревога об угрозе начала третьей мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Для тех, кто хотел бы найти убежище на этот случай, LADbible собрал несколько самых безопасных мест в Европе.

Швейцария

Пожалуй, самая известная нейтральная страна в мире, не вмешивалась ни в один глобальный конфликт более 200 лет.

Как пишет издание, маловероятно, что страна будет вовлечена в какую-либо потенциальную третью мировую войну. К тому же там потрясающие пейзажи, хотя в прошлом она подвергалась критике за свой нейтралитет.

Ирландия

Она признана одной из самых безопасных стран, потому что придерживается политики военного нейтралитета, имеет низкий уровень преступности и не участвует в международных военных блоках. Не является членом НАТО.

Австрия

Популярное место отдыха с прекрасными природными ландшафтами. Исторически нейтральная позиция страны означает, что она вряд ли станет мишенью для тех, кто вмешается в потенциальную третью мировую войну.

Хотя государство не является членом НАТО, что предполагает его потенциальную безопасность, оно граничит с Украиной, что, возможно, делает его несколько менее безопасным, чем упомянутые выше варианты.

Дания

Дания, хоть и относительно небольшая страна, благодаря своему географическому положению и сильной армии является одним из самых безопасных вариантов в случае войны.

Португалия

Расположение Португалии на другом конце Европы делает ее безопасным вариантом, учитывая, что любым потенциальным враждебным странам пришлось бы пройти почти через всю Европу, чтобы добраться до нее.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ на удары США и Израиля Иран нанес удары по Израилю и арабским странам Персидского залива, включая Катар, ОАЭ, Бахрейн и Кувейт.