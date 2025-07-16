В Актобе внедряется система облачного видеонаблюдения для повышения безопасности

В целях обеспечения дорожной и общественной безопасности в Актобе реализуется масштабный проект облачного видеонаблюдения.

В рамках проекта уже в 10 населенных пунктах региона установлено 2422 камеры общественного видеонаблюдения, 94 аппаратно-программных комплекса (АПК) и 45 комплексов фиксации государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ). Эти комплексы обеспечивают автоматическую детекцию автомобильных номерных знаков с последующей передачей данных в систему "Коргау", которая используется правоохранительными органами для мониторинга и реагирования.

Особое внимание уделяется внедрению систем видеоаналитики, основанных на интеллектуальных детекторах. Сегодня в городе уже функционирует 190 камер с расширенными возможностями аналитики.

Они позволяют:

Обнаруживать группы людей, превышающих заданное количество в контролируемой зоне.

Фиксировать проникновение человека или транспорта в запрещенные зоны.

Отслеживать пересечение объектов (пешеходов или машин) через заданные линии.

Проводить подсчет и классификацию транспортных средств по различным кластерам (улица, квартал).

Распознавать государственные регистрационные номерные знаки, в том числе иностранных автомобилей, и определять маршруты их передвижения.

Подсчитывать количество людей в отдельных зонах.

Обнаруживать случаи выброса мусора в несанкционированных местах, в том числе возле контейнеров.

Распознавать лица для проведения оперативно-розыскных мероприятий, что особенно востребовано для нужд местной полиции и Центра оперативного управления.

До конца 2025 года планируется установка еще 300 камер с функцией видеоаналитики, что позволит еще больше повысить уровень общественной безопасности и контроля в городе.

Реализация данного проекта поможет снизить уровень преступности, повысить эффективность реагирования экстренных служб и улучшить экологическую обстановку за счет контроля за несанкционированным выбросом мусора.