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Общество

Новые инициативы по повышению безопасности граждан в Жамбылской области

Новые инициативы по повышению безопасности, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 12:47 Фото: Генпрокуратура РК
Прокуроры Тараза реализуют проект "Безопасный город", который направлен на выявление и улучшение неблагополучных районов с высоким уровнем преступности, сосредоточив усилия государственных органов на повышении общественной безопасности.

Так, в первом квартале т.г. на Координационном совете прокуратуры области по городу определены кварталы с высокой частотой совершения правонарушений.

Созданные межведомственные группы по поручению прокурора области принимают точечные меры по повышению профилактики правонарушений в указанных кварталах.

Такой целенаправленный подход позволил четко определить задачи для акимата и полиции, что способствовало увеличению выявления административных правонарушений в 1-м, 2-м, 5-м микрорайонах города на 27% (2024 г. – 430, 2025 г. – 624).

Фото: прокуратура Жамбылской области

Эффективность принимаемых мер оценена прокурором области Нургалымом Абдировым в ходе выездного мероприятия в микрорайон Каратау в рамках концепции "Закон и Порядок", где обозначены существующие проблемы и поставлены конкретные задачи.

В частности, прокурором отмечена необходимость решить вопрос с бесхозными зданиями, используемыми маргинальными лицами, а также расширить охват общественных пространств системами видеонаблюдения и освещения.

Полиции поручено увеличить число пеших и автопатрулей, усилить работу участковых пунктов, а также наладить тесное взаимодействие с председателями ОСИ.

В ходе выезда осуществлена встреча с жителями микрорайонов, где озвучены проблемные вопросы уличной безопасности, которые взяты на особый контроль прокуратуры.

Фото: прокуратура Жамбылской области

В результате активного взаимодействия между местными исполнительными и правоохранительными органами, а также гражданским обществом ожидается значительное улучшение безопасности в регионе.

Закон и Порядок

Культура Закона

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Айсулу Омарова
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