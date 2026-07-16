В Казахстане внедряют автоматизацию на ирригационных каналах

В Казахстане продолжается масштабная модернизация ирригационной инфраструктуры. Министерство водных ресурсов и ирригации реализует проекты по реконструкции и обновлению более 4,6 тыс. км оросительных каналов, сообщает Zakon.kz.

По итогам текущего года планируется завершить работы на 962 км каналов. Это позволит улучшить обеспечение водой около 200 тыс. гектаров орошаемых земель и повысить эффективность использования водных ресурсов.

В 2024-2025 годах ведомство уже завершило реконструкцию и модернизацию порядка 1,5 тыс. км каналов. В частности, в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития завершены работы по 46 проектам, а еще по 21 объекту модернизация продолжается. На сегодняшний день обновлено 502 км из запланированных 717 км каналов.

Кроме того, при поддержке Исламского банка развития реализуются девять проектов. В их рамках уже реконструировано около 600 км каналов из предусмотренных 635 км. Также начаты работы по проекту "Развитие климатически устойчивых водных ресурсов", который включает реконструкцию 88 ирригационных объектов.

Одним из ключевых направлений остается цифровизация водной инфраструктуры. В южных регионах страны начата автоматизация 103 каналов общей протяженностью 968 км, а также продолжается оснащение ранее модернизированных 270 каналов системами управления и контроля воды. По словам вице-министра водных ресурсов и ирригации Жандоса Салимова, ведется подготовка документации еще по 264 проектам с внедрением современных технологий учета воды. Также продолжается модернизация канала имени К. Сатпаева, где планируется заменить 19 насосных агрегатов и 17 трансформаторов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновляют систему орошения, которая работает уже более 65 лет.