Технологии

Фантастические прически создает женщина из Ирана

Фото: Instagram/atefe_kabiri_hairstylist
Стилист из Ирана прославилась умением создавать невероятные прически, сообщает Zakon.kz.

Судя по многочисленным видео на ее странице в Instagram, женщина может соорудить на голове работу любой сложности. Есть в ее коллекции пиратский корабль, Пизанская башня, музыкальные инструменты, самолет и даже птицы. В некоторых работах она использует настоящую подсветку.

Неудивительно, что ее видео набирают несколько миллионов просмотров в соцсетях и тысячи восторженных комментариев. Однако многих интересует, сколько часов уходит на воплощение такого полета фантазии.

Благодаря своей яркости и безупречному вкусу пожилые подруги из Мельбурна также стали настоящими звездами TikTok.

