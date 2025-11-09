Фантастические прически создает женщина из Ирана

Стилист из Ирана прославилась умением создавать невероятные прически, сообщает Zakon.kz.

Судя по многочисленным видео на ее странице в Instagram, женщина может соорудить на голове работу любой сложности. Есть в ее коллекции пиратский корабль, Пизанская башня, музыкальные инструменты, самолет и даже птицы. В некоторых работах она использует настоящую подсветку.

Неудивительно, что ее видео набирают несколько миллионов просмотров в соцсетях и тысячи восторженных комментариев. Однако многих интересует, сколько часов уходит на воплощение такого полета фантазии.

