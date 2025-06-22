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Какие прически могут спасти от жары

какие прически могут спасти от жары, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 19:30 Фото: pixabay
Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала россиянкам прически, которые могут спасти от жары, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лента.ру", эксперт посоветовала носить небрежный пучок, используя специальную заколку-бублик, или просто немного завить волосы перед укладкой. По ее мнению, это только придаст образу "шарм и неповторимость".

Кроме того, специалист считает, что в летний период легко себя будут чувствовать женщины, которые делают низкие хвосты и пляжные волны, что подходит для неформальных прогулок и вечеринок.

"Косы и жгуты отлично удерживают волосы и открывают шею, что особенно важно в летний зной. Косы и жгуты легко фиксируются и долго держатся, что позволяет оставаться уверенной в своем внешнем виде в любой ситуации", – подчеркнула Кондратьева и напомнила о дополнительных аксессуарах, например, крабиках, ободках и шелковых платках.

Стилист также напомнила о прическе с мокрым эффектом у корней и легким беспорядком по длине.

"Это сочетание стиля и комфорта идеально подходит для лета. Мокрый эффект у корней создает ощущение свежести, в то время как легкий беспорядок по длине добавляет динамичности", – объяснила Кондратьева.

Ранее стилист дал новый совет модникам, назвав самые трендовые джинсы лета.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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