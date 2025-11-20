Цифровизация на практике: специалисты НЦКДА рассказали об актуальных разработках предприятия

Национальный центр качества дорожных активов традиционно принимает участие в международной выставке Qaztraffic – глобальном форуме инноваций и эффективных решений, передает Zakon.kz.

С момента создания в 2019 году НЦКДА последовательно внедряет цифровые и автоматизированные технологии в свою деятельность. Особую значимость эта работа приобрела после сентябрьского Послания главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

Во время выставки нам удалось пообщаться со специалистами НЦКДА, рассказавшими о технологических разработках, которые уже применяются на практике. Главный специалист Управления цифровизации НЦКДА Кирилл Гриненко показал нашему корреспонденту, как работает виртуальный тренажер KazRoad VR. Инновация позволяет проводить обучение, аттестацию и экзаменацию в сфере дорожной деятельности.

"Данный тренажер в Казахстане является ноу-хау разработкой, то есть у нашей компании есть на него официальный патент. Он уже поставляется в ряд университетов нашей республики: инновация интегрирована в алматинский ALT University и Карагандинский технический университет. То есть уже с этого года студенты стабильно применяют ее в своем обучении. Кроме того, к тренажеру проявляют интерес наши зарубежные партнеры из Узбекистана, России и Германии", – рассказал Кирилл Гриненко.

В свою очередь начальник отдела контроля качества НЦКДА Азамат Шубеков объяснил, для чего была внедрена система QR-кодирования проб.

Фото: Национальный центр качества дорожных активов

"В нашей программе KazRoadLab имеются все данные о выездах инженеров и испытаниях дорожно-строительных материалов. Пробы отбираются специалистами, кладутся в специальные пакеты, после чего на них наклеивается QR-код. Данная мера направлена на то, чтобы исключить случаи подмены. При этом лаборант, который проводит испытание, не знает, с какого участка, с какого километра взята проба. Лишь после внесения данных в систему информация о пробе синхронизируется с соответствующим участком", – поделился подробностями Азамат Шубеков.

В области лабораторных исследований НЦКДА сделал солидный шаг вперед, исключив бумажный формат работы. Все испытания проводятся в режиме онлайн, а оборудование лаборатории подключено к программе KazRoadLab.

Фото: Национальный центр качества дорожных активов

"Когда мы проводим испытания, программа считывает данные с весов, и они отправляются в систему. Ни у кого нет возможности как-то скорректировать сведения или подменить информацию. Таким образом, нам удается избежать коррупционных рисков. К слову, в казахстанской дорожной сфере аналогов такой методики пока нет", – подчеркнул заведующий столичной лабораторией НЦКДА Дархан Арыкпаев.

Также обращает на себе внимание модернизация ведомственной экспертизы центра, в этом отношении Национальный центр качества дорожных активов осуществил важную работу по внедрению цифровых инструментов, предприятием разработан портал ведомственной экспертизы методом "одного окна". Если ранее заказчикам нужно было приносить документы в бумажном формате, то в настоящее время все происходит онлайн. Ведомственная экспертиза технической документации на средний ремонт проводится в три этапа. На первом осуществляется верификация участка и выезд специалистов на участок, которые дают оценку качества. Второй этап посвящен технической составляющей: решения рассматриваются на обоснованность и целесообразность. На последней стадии проводится проверка сметной документации – правильности принятия расценок.

Фото: Национальный центр качества дорожных активов

"Вся работа осуществляется посредством портала: каждый этап оставляет свой цифровой след. В случае прохождения всех трех этапов выходит соответствующее заключение. Оно формируется автоматически, заказчик может скачать его так же на портале", – рассказал начальник отдела ведомственной экспертизы НЦКДА Марат Валиев.

Добавим, что в настоящий момент центр заканчивает разработку системы E-JOLDAR, внедрить которую поручил президент страны. Платформа, состоящая из шести модулей (Паспорт дорог, Общественный контроль, Ситуационный центр, Инфоцентр водителя, Ремонт дорог, Аналитика), станет настоящим связующим звеном между гражданами и дорожной отраслью. Запуск системы намечен на 2026 год.