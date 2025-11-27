activ дарит год связи 100 семьям – сила рода в каждом звонке

Декабрь в Казахстане – особое время. В воздухе уже чувствуется ожидание праздников: запах баурсаков, звонки от родных, поздравления с Днем Независимости, подготовка дастарханa. Именно в такие моменты мы снова ощущаем: настоящая сила в единстве и семье.



Этой зимой activ в партнерстве с новым фильмом "Аватар: Пламя и Пепел", премьера которого состоится 18 декабря во всех кинотеатрах, выберет 100 семей Казахстана, которые получат бесплатную связь на весь 2026 год.

В фильме семья и клан является важнейшей ценностью. В казахской культуре так же: уважение к старшим, забота о младших, сила рода. activ как бренд, рожденный в Казахстане, переносит эти традиции в цифровую жизнь, соединяя технологии и человеческие ценности через такие решения, как тарифная линейка "Семейный".

Тариф "Семейный" позволяет объединить до семи человек, при этом оплачивает связь один человек. Все управление находится в одном приложении: удобно контролировать баланс, пакеты и сроки. Пакеты различаются по объему, но включают все необходимое – мобильный интернет, включая безлимитный 5G, домашний Wi-Fi для больших пакетов, единую мультимедийную подписку с фильмами, музыкой и кешбэком, а также возможность бесплатно подключать дополнительные устройства: планшеты, детские часы или GPS-трекеры для питомцев.

Коллаборация с фильмом "Аватар: Пламя и Пепел" подчеркивает простую идею: как герои Пандоры черпают силу в клане, так и казахстанские семьи находят ее друг в друге. И даже если нас разделяют города или километры, activ делает так, чтобы дом всегда был на расстоянии одного звонка.

К праздникам activ дарит чувство единства – то самое, которое делает нас сильным народом. С 27 ноября по 26 декабря запускается большая предновогодняя акция: activ выберет 100 семей Казахстана, которые получат 100% скидку на связь на весь 2026 год.

Участниками автоматически становятся все абоненты тарифов "Семейный 3", "Семейный 5", "Семейный 5+", "Семейный 7" или "Семейный 7+", у кого в период акции списалась абонентская плата. Победители определяются рандомайзером среди абонентов линейки "Семейный".

Каждую неделю определяется 25 семей-победителей. Их имена объявят в прямых эфирах официального аккаунта activ в Instagram (@activ.kz) 5, 12, 19 и 26 декабря, каждую пятницу в 17:00.

С победителями будут связываться во время эфира. После прямого включения в течение 5 дней победители получат SMS-уведомление о подключении 100% скидки по тарифу.

К премьере фильма, которая состоится 18 декабря во всех кинотеатрах, некоторые семьи уже будут иметь 100% скидку на тариф. В фильме "Аватар: Пламя и Пепел" Джеймс Кэмерон возвращает зрителей на Пандору – к новой захватывающей истории морпеха Джейка Салли (Сэм Уортингтон), воина-на’ви Нейтири (Зои Салдана) и семьи Салли.