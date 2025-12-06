#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Технологии

Елка из списанных уличных светильников появилась в России

Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 05:42 Фото: ВКонтакте/ufagorswet
В преддверии Нового года на перекрестке бульвара Ибрагимова и ул. Пархоменко в Уфе появился необычный арт-объект – это новогодняя елка, собранная из списанных уличных светильников, сообщает Zakon.kz.

Экологичную инсталляцию создали специалисты муниципального предприятия "Уфагорсвет".

Фото: ВКонтакте/ufagorswet

Как рассказали в организации, для создания объекта дали вторую жизнь старым светильникам, которые были списаны в рамках масштабной программы по энергосбережению. Коллективу потребовалось две недели, чтобы собрать и установить яркую конструкцию, которая уже привлекает внимание горожан.

Свою новогоднюю елку показала ранее Мелания Трамп.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Новогодний лайфхак: как защитить елку от домашнего питомца
14:31, 22 декабря 2022
Новогодний лайфхак: как защитить елку от домашнего питомца
Чем опасна живая елка на Новый год
16:02, 10 декабря 2024
Чем опасна живая елка на Новый год
Новое место притяжения поклонников Виктора Цоя появилось в Алматы
16:46, 20 июня 2024
Новое место притяжения поклонников Виктора Цоя появилось в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: