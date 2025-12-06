Елка из списанных уличных светильников появилась в России

Фото: ВКонтакте/ufagorswet

В преддверии Нового года на перекрестке бульвара Ибрагимова и ул. Пархоменко в Уфе появился необычный арт-объект – это новогодняя елка, собранная из списанных уличных светильников, сообщает Zakon.kz.

Экологичную инсталляцию создали специалисты муниципального предприятия "Уфагорсвет". Фото: ВКонтакте/ufagorswet Как рассказали в организации, для создания объекта дали вторую жизнь старым светильникам, которые были списаны в рамках масштабной программы по энергосбережению. Коллективу потребовалось две недели, чтобы собрать и установить яркую конструкцию, которая уже привлекает внимание горожан. Свою новогоднюю елку показала ранее Мелания Трамп.

