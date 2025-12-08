За одну ночь китайские рабочие уложили 8 тысяч тонн асфальта

На днях в Пекине уложили восемь тыс. тонн асфальта за одну ночь и 2,4 км кольцевой дороги заменили за шесть часов, сообщает Zakon.kz.

Таким достижение похвасталась миру официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она опубликовала на своей странице в Х видеоролик под названием "Китайская скорость", демонстрирующий всем выдающиеся достижения Пекина в рамках проекта реконструкции четвертой кольцевой автодороги и улучшения экологической ситуации.

Известно, что команды дорожных служб начали укладку около полуночи и завершили ее примерно через шесть часов. В работе было задействовано крупное количество техники:

асфальтоукладчики;

катки;

грузовики;

специализированные машины для снятия старого слоя покрытия.

Заранее осуществленная логистика позволила доставлять асфальт непрерывно, что обеспечило требуемую скорость работ.

Overnight, 8,000 tons of asphalt were laid to fully restore the northwestern section of Beijing’s Fourth Ring Road. #ChinaSpeed in action. pic.twitter.com/9eqkCzbceY — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) December 3, 2025

"Это не просто физическое обновление инфраструктуры, но и наглядное подтверждение системной эффективности, организационной координации и скорости внедрения технологических инноваций в управлении мегаполисами", – отметили удивленные интернет-пользователи.

Также дорожных регулировщиков в Китае решили заменить робокопами с ИИ.