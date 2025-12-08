#Казахстан в сравнении
Технологии

За одну ночь китайские рабочие уложили 8 тысяч тонн асфальта

Укладка асфальта в Пекине, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 05:25 Фото: Х/SpoxCHN_MaoNing
На днях в Пекине уложили восемь тыс. тонн асфальта за одну ночь и 2,4 км кольцевой дороги заменили за шесть часов, сообщает Zakon.kz.

Таким достижение похвасталась миру официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она опубликовала на своей странице в Х видеоролик под названием "Китайская скорость", демонстрирующий всем выдающиеся достижения Пекина в рамках проекта реконструкции четвертой кольцевой автодороги и улучшения экологической ситуации.

Известно, что команды дорожных служб начали укладку около полуночи и завершили ее примерно через шесть часов. В работе было задействовано крупное количество техники:

  • асфальтоукладчики;
  • катки;
  • грузовики;
  • специализированные машины для снятия старого слоя покрытия.

Заранее осуществленная логистика позволила доставлять асфальт непрерывно, что обеспечило требуемую скорость работ.

"Это не просто физическое обновление инфраструктуры, но и наглядное подтверждение системной эффективности, организационной координации и скорости внедрения технологических инноваций в управлении мегаполисами", – отметили удивленные интернет-пользователи.

Также дорожных регулировщиков в Китае решили заменить робокопами с ИИ.

Фото Алия Абди
Алия Абди
