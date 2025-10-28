#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
#Казахмыс
Общество

Депутат: Мы строим дороги на 13 тонн на одну ось, а ездим только на 10

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 11:24 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Болатбек Алиев заявил о том, что в Казахстане строят дороги на 13 тонн на одну ось, а ездят только на 10 тонн – в рамках существующих ограничений, сообщает Zakon.kz.

По мнению мажилисмена, это бьет по экономике, перевозчикам и людям.

"Ко мне все чаще обращаются перевозчики со всей страны, особенно в последнее время – легальные пассажирские компании, которые работают по лицензии, платят налоги и ежедневно перевозят тысячи людей между городами Казахстана. Пока мы решали вопросы с нашими международными перевозчиками, где удалось навести порядок и защитить интересы казахстанских водителей, – появилась внутренняя проблема, не менее серьезная. Теперь под удар попали все перевозчики – и грузовые, и пассажирские", – написал Болатбек Алиев в Facebook.

Он указал, что все новые трассы Казахстана проектируются с расчетной нагрузкой до 13 тонн на ось, "и именно под это закладываются огромные расходы – на покрытие, щебеночную подушку, цемент, асфальт и прочие материалы. Так указано в проектно-сметных документациях. Но эксплуатационные нормы ограничивают движение до 10 тонн на ось".

"Возникает вопрос: зачем строить дороги на 13 тонн, если по ним запрещено ездить тяжелее 10? Разница – 30%. Это не просто цифра. Три тонны на ось – это около 30 % недогрузки. И здесь нет ни одного четкого обоснования: почему именно 30 %, а не 25, не 20 и не 10? Откуда взята эта цифра, если в строительных нормативах заложена прочность на 13 тонн, а эксплуатационно разрешено лишь 10 тонн? Каждое такое ограничение – это недовезенная продукция, которая сразу ложится в калькуляцию себестоимости. Если грузовик имеет три оси, он недовозит до 9-10 тонн груза при каждом рейсе. Эти 10 тонн – это товары, оборудование, продукты, стройматериалы, которые могли бы ехать одной машиной, а не двумя. Если бы разрешили движение с расчетной нагрузкой 13 тонн, себестоимость перевозок и, как следствие, цены на товары были бы ниже", – уверен депутат.

Под ударом, по его словам, и пассажирские автобусы.

"Эта же норма "10 тонн на ось" распространяется и на пассажирские автобусы. Возьмем обычный 49-местный междугородний автобус: каждый пассажир весит в среднем 85-90 кг, плюс 30-35 кг багажа. Даже при штатной загрузке одна из осей автобуса будет превышать 10-тонную нагрузку. В результате штраф получают легальные перевозчики, которые работают по лицензии, соблюдают нормы, платят налоги и, конечно, оказывает услуги тем, кто себе не может позволить такси, поезд или самолет", – пишет Алиев.

И еще один источник жалоб, по словам мажилисмена, автоматические арки взвешивания.

"В последние месяцы перевозчики массово жалуются на автоматические арки взвешивания. Они измеряют нагрузку на каждую ось – ведущие и ведомые – в онлайн-режиме и сразу формируют штрафы. Многие водители отмечают, что эти арки часто дают ошибки, особенно на неровных участках, при разнице давления в шинах или при изменении скорости. Даже исправные машины с документами о допустимом весе получают штрафы. В ряде регионов после обращений перевозчиков работу таких комплексов уже временно приостанавливали, признавая наличие ошибок", – отметил депутат.

Делая выводы, он указывает, что, если дороги действительно рассчитаны на 13 тонн, значит, нужно разрешить движение с соответствующей нагрузкой.

"А если боятся, что покрытие не выдержит, значит, нас обманывают при строительстве. Пора перестать строить "с запасом на бумаге" и ограничивать в реальности. Или дороги действительно 13-тонные, или все это – 13-тонная иллюзия за счет бюджета и граждан. Министерству транспорта стоит пересмотреть действующие лимиты для дорог I категории и устранить нормативное противоречие между проектной и эксплуатационной нагрузки", – резюмировал Алиев.

Ранее он поднимал проблему визовых правил России для казахстанских перевозчиков. Вопрос в итоге разрешился положительно для наших дальнобойщиков.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
