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Спорт

Зафиксирован самый быстрый гол в овертайме за всю историю НХЛ

Хоккей Рекорд НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 15:41 Фото: Instagram/montour
Утром 13 марта канадский игрок Брэндон Монтур вошел в историю НХЛ как автор самой быстрой шайбы в овертайме матча регулярного чемпионата, сообщает Zakon.kz.

30-летний защитник "Сиэтла" забросил решающую шайбу в домашнем поединке чемпионата НХЛ против "Монреаль Канадиенз" (5:4, ОТ) и принес победу своему коллективу.

Брэндон Монтур поразил ворота гостей через 4 секунды после начала овертайма, при этом установил рекорд НХЛ.

Тем самым канадец улучшил показатель ряда выдающихся личностей, которые забивали голы за шесть секунд.

Среди них есть Александр Овечкин, Матс Сундин, Вильям Нюландер, Адриан Кемпе, Дэвид Легуонд и Андреас Атанасиу.

Если Монтур впервые в своей карьере обновляет рекорд североамериканской лиги, то в коллекции знаменитого Овечкина их уже несколько.

Один из которых и самый важный ждет вся аудитория мирового хоккея – это погоня за рекордом Уэйна Гретцки, до которого осталось всего 8 шайб. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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