В США сообщили о новом оружии России

Россия может разрабатывать новое противоспутниковое оружие, которое позволит поражать спутники Starlink Илона Маска. Об этом сообщают разведывательные данные стран НАТО, сообщает Zakon.kz.

По данным PBS, две разведывательные службы стран НАТО отмечают, что России новое оружие нужно для того, чтобы ограничить превосходство Запада в космосе.

Согласно разведывательным данным, так называемое оружие "зонального действия" будет стремиться засыпать спутники Starlink облаками шрапнели, летящими по орбите. Сотни тысяч гранул высокой плотности должны будут вывести из строя спутники.

Эти гранулы будут величиной в несколько миллиметров, поэтому их не смогут обнаружить наземные и космические силы.

Аналитики сомневаются, что такое оружие сможет работать, "не вызвав неконтролируемого хаоса в космосе". Поэтому они считают, что риски для собственных космических систем могут заставить Москву отказаться от развертывания и использования такого оружия.

При этом в материалах не указано, когда РФ может развернуть систему, проводились ли ее испытания и как сильно продвинулись исследования. Один из знакомых с результатами исследования чиновников отметил, что "система находится в активной разработке".

