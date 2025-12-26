Министр искусственного интеллекта высказался о судьбе ЦОНов в Казахстане

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал, как будет трансформироваться работа ЦОНов и как планируют решать проблему очередей и сбоев в системах, передает корреспондент Zakon.kz.

Мадиев озвучил, что постепенно переводят основные государственные услуги в безальтернативный онлайн-формат.



"Говоря о дальнейшем развитии центров обслуживания населения, мы видим их трансформацию в цифровые офисы населения. В основном это должны быть зоны самообслуживания. Как это можно сделать. Сегодня мы фиксируем около 15 млн посещений ЦОНов в год, хотя это менее 5% от общего количества получаемых госуслуг. Это означает, что большинство граждан уже пользуются услугами в цифровом формате, однако порядка 15 млн человек по-прежнему приходят лично. Этих пользователей необходимо постепенно обучать и формировать привычку получать услуги онлайн", – заявил он.

Министр отметил, что при этом около 80% всех обращений из 15 млн приходятся на топ-10 государственных услуг.

"В настоящее время мы планомерно переводим эти самые востребованные услуги в безальтернативный онлайн-формат. Например, электронная цифровая подпись уже полностью доступна только в цифровом виде, другие документы и заявления также переводятся в электронную форму. Таким образом, ЦОНы должны стать цифровыми офисами самообслуживания – так называемыми self-service-пространствами с терминалами, которые сегодня называют connection points, с постепенным сокращением роли менеджеров, которые делают получение услуг за другого человека", – сказал Жаслан Мадиев.

Также он рассказал, что уже более 98% государственных услуг оцифровано.



"Это не статичная цифра, поскольку на ежедневной основе выявляются так называемые "скрытые" услуги. При их обнаружении мы совместно с Агентством по делам государственной службы, местными исполнительными органами и другими госорганами выстраиваем и реинжинируем соответствующую услугу или меру господдержки, оцифровываем ее и включаем в реестр государственных услуг. Для чего это делается? Прежде всего для возможности мониторинга качества оказания госуслуг. Это способствует снижению коррупционных рисков. Появляются KPI, устанавливаются сроки оказания услуг и другие показатели, что делает процессы более прозрачными и управляемым", – продолжил министр.

Он заявил, что поэтому количество государственных услуг будет постоянно меняться и динамично обновляться. Также министр рассказал, что будущее ЦОНов будет определяться индивидуально по регионам: там, где инфраструктура и площади соответствуют требованиям, их будут развивать как цифровые офисы, используя существующую базу без дополнительной нагрузки на госбюджет.

Также журналисты поинтересовались, планируется ли модернизация информационных систем ЦОНов, поскольку казахстанцы часто жалуются на их зависание, из-за чего на местах образуются большие очереди.

"Зачастую информационные системы и базы данных, используемые для оказания услуг гражданам, не принадлежат непосредственно правительству – это системы других государственных органов. В настоящее время ведется работа по переписыванию информационных систем: корневые системы будут обновляться и модернизироваться. Для этого запущена платформа "Казтех", которая в ускоренном режиме помогает создавать такие решения. Они будут более устойчивыми и масштабируемыми к нагрузкам, и подобных случаев станет все меньше и меньше", – ответил министр.

24 декабря 2025 года стало известно, что правительство для граждан будет оказывать платные услуги.