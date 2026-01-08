#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Технологии

Необычный пряничный дом испекла многодетная семья в Казахстане

Карагандинская область, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 04:24 Фото: Instagram/victoria_lappa
На днях большая семья из Карагандинской области испекла пряничный домик в форме городского Дома культуры, сообщает Zakon.kz.

Виктория Лаппа – художница из Сарани и мама четверых детей, передает пресс-служба регионального акимата. В их семье есть теплая традиция, каждый Новый год они пекут пряничные домики. Каждый раз они разные: двухэтажные, с карамельными окнами, а иногда и модные A-frame.

Фото: Instagram/victoria_lappa

Со слов многодетной мамы, мысль создать пряничный Дом культуры пришла случайно.

"Детям идея очень понравилась, и они с радостью пекли и собирали его вместе со мной. Эскиз я сделала сама, а детали уже вырезала вручную из теста. Собирать домик, кстати, было легко: обычно что-нибудь да падает или не держится, а в этот раз всё получилось с первого раза. Только крыша немного съехала, но мы быстро закрепили ее глазурью", – поделилась Виктория.

По словам Виктории, особых секретов в ее выпечке нет, кроме одного важного этапа – приготовления хорошей жженки. Это карамель из сахара со специями: имбирем, корицей, гвоздикой, а также с добавлением лимонной цедры и сока. Уже в нее Виктория добавляет мед, масло, яйца, соду и муку.

"Точных пропорций нет, поэтому ингредиенты мастерица смешивает интуитивно, ориентируясь на вкус и консистенцию", – говорится в сообщении.

Глазурь Виктория тоже готовит по-разному. В основе – яичный белок, сахарная пудра и лимонный сок. Консистенцию художница регулирует в зависимости от задачи: густая глазурь нужна для скрепления деталей, а более жидкая используется для росписи стен и окон.

Процесс выпечки и сборки пряничных домиков Виктория всегда снимает на видео. Ролики хранятся в семейном архиве и пересматриваются вместе с детьми.

А в Костанайской области на рабочего упала почти тонна муки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Пряничный дом из фильма "Один дома" установил рекорд Гиннесса
06:22, 22 декабря 2025
Пряничный дом из фильма "Один дома" установил рекорд Гиннесса
В многодетной казахстанской семье родились тройняшки
02:25, 12 октября 2025
В многодетной казахстанской семье родились тройняшки
Многодетная семья с шестью детьми осталась без дома из-за пожара в СКО
22:13, 21 мая 2024
Многодетная семья с шестью детьми осталась без дома из-за пожара в СКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: