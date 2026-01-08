Необычный пряничный дом испекла многодетная семья в Казахстане

На днях большая семья из Карагандинской области испекла пряничный домик в форме городского Дома культуры, сообщает Zakon.kz.

Виктория Лаппа – художница из Сарани и мама четверых детей, передает пресс-служба регионального акимата. В их семье есть теплая традиция, каждый Новый год они пекут пряничные домики. Каждый раз они разные: двухэтажные, с карамельными окнами, а иногда и модные A-frame.

Фото: Instagram/victoria_lappa

Со слов многодетной мамы, мысль создать пряничный Дом культуры пришла случайно.

"Детям идея очень понравилась, и они с радостью пекли и собирали его вместе со мной. Эскиз я сделала сама, а детали уже вырезала вручную из теста. Собирать домик, кстати, было легко: обычно что-нибудь да падает или не держится, а в этот раз всё получилось с первого раза. Только крыша немного съехала, но мы быстро закрепили ее глазурью", – поделилась Виктория.

По словам Виктории, особых секретов в ее выпечке нет, кроме одного важного этапа – приготовления хорошей жженки. Это карамель из сахара со специями: имбирем, корицей, гвоздикой, а также с добавлением лимонной цедры и сока. Уже в нее Виктория добавляет мед, масло, яйца, соду и муку.

"Точных пропорций нет, поэтому ингредиенты мастерица смешивает интуитивно, ориентируясь на вкус и консистенцию", – говорится в сообщении.

Глазурь Виктория тоже готовит по-разному. В основе – яичный белок, сахарная пудра и лимонный сок. Консистенцию художница регулирует в зависимости от задачи: густая глазурь нужна для скрепления деталей, а более жидкая используется для росписи стен и окон.

Процесс выпечки и сборки пряничных домиков Виктория всегда снимает на видео. Ролики хранятся в семейном архиве и пересматриваются вместе с детьми.

