Культура и шоу-бизнес

Эрмитаж настоял на усилении безопасности из-за ограбления Лувра

Эрмитаж добился демонтажа строительного городка, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 20:20 Фото: wikipedia
На фоне ограбления Лувра государственный Эрмитаж настоял на демонтаже строительного городка, расположенного у его стен со стороны Зимней канавки, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора музея Михаила Пиотровского.

"У нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее набережные реставрировали, а потом там строители оставили свои домики – полное безобразие, и выгнать их было никак нельзя. Спасибо Лувру. После Лувра мы с фотографиями послали бумаги – от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят и что точно так же можно легко ограбить Эрмитаж, если такое неконтролируемое пространство будет находиться", – заявил Пиотровкий на пресс-конференции, приуроченной к Дням Эрмитажа.

По его словам, существует вероятность того, что строительный городок все-таки разместят рядом с Эрмитажем, но уже с другой стороны.

Ранее сообщалось, что грабители похитили драгоценности Наполеона из Лувра.

