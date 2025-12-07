Эрмитаж настоял на усилении безопасности из-за ограбления Лувра
Фото: wikipedia
На фоне ограбления Лувра государственный Эрмитаж настоял на демонтаже строительного городка, расположенного у его стен со стороны Зимней канавки, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора музея Михаила Пиотровского.
"У нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее набережные реставрировали, а потом там строители оставили свои домики – полное безобразие, и выгнать их было никак нельзя. Спасибо Лувру. После Лувра мы с фотографиями послали бумаги – от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят и что точно так же можно легко ограбить Эрмитаж, если такое неконтролируемое пространство будет находиться", – заявил Пиотровкий на пресс-конференции, приуроченной к Дням Эрмитажа.
По его словам, существует вероятность того, что строительный городок все-таки разместят рядом с Эрмитажем, но уже с другой стороны.
Ранее сообщалось, что грабители похитили драгоценности Наполеона из Лувра.
