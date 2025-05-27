Художница с синдромом Дауна и ее педагог устроили выставку картин в Алматы

20-летняя Айша Бактыгулова и известный художник Арыстанбек Шалбаев провели в Алматы выставку инклюзивного искусства, сообщает Zakon.kz.

Подготовка к проекту заняла год. За это время мастер и его ученица успели написать более 60 работ, передает "КТК".

Рисовать Айша начала еще задолго до встречи с мастером, но особенно раскрылся ее талант за последние несколько лет. Со слов мамы художницы, на ее творческое развитие повлияла пандемия коронавируса.

"В период пандемии, когда мы все засели дома, Айша стала меньше говорить, но зато она стала больше рисовать. Я не знаю точно, но, возможно, именно рисование стало ее основным языком коммуникации", – прокомментировала художественное развитие дочери Алия Сандыбай.

Для самой художницы с синдромом Дауна это первая персональная выставка.

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