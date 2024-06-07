Как за пять недель построили новый поселок для пострадавших от паводков, показал блогер

Казахстанский блогер Ренат Ташкинбаев 7 июня на своем YouTube-канале опубликовал репортаж. В новом выпуске он показал и рассказал, как в пригороде Петропавловска за пять недель построили новый поселок для пострадавших от паводков, сообщает Zakon.kz.

По его информации, в Петропавлоске в рекордные сроки возвели 53 дома, спонсорские средства на них выделены из фонда "Қазақстан халқына".

Блогер отметил, что всего на первом этапе планируется построить 100, а далее – еще больше.





"Я снова в Петропавловске. Вот спустя время приехал сюда, чтобы посмотреть, что в итоге после паводка, как обстоят дела. Потому что, вы помните, если вы смотрели первый репортаж, если нет, я вам настоятельно рекомендую посмотреть его, чтобы прочувствовать всю, так скажем, напряженность той ситуации. Там я показывал про людей, которые потеряли единственное свое жилье, они были в отчаянии. И сегодня картинка, конечно же, другая. Вот сегодня 53 дома сдали. Получается, люди, семьи получили ключи от этих квартир, от этих домов. Я зашел, посмотрел, как это все выглядит изнутри. Эмоции людей комментировать не нужно", – сказал Ренат Ташкинбаев в своем выпуске.

На видео были показаны новые комфортные дома с удобной планировкой и просторными комнатами. Отметим, что жилье люди получили с ремонтом, некоторой бытовой техникой и мебелью. На территории поселка также установили детскую площадку.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РК Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область ознакомился с первичными результатами работ по ликвидации последствий паводков и обеспечению жильем пострадавших от паводков жителей.

