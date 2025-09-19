Ким Чен Ын провел испытания боевых дронов

Фото: KCNA

В Северной Корее прошли испытания беспилотников, разработанных в НИИ и на предприятиях Объединения беспилотной авиационной техники, сообщает Zakon.kz.

По данным ЦТАК, испытаниями лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. "Как уже подчеркнул, в современной войне еще более расширяется сфера использования беспилотных вооружений, которые становятся ведущим средством военной деятельности. Такая действительность выдвигает на первый план необходимость резкого развития ключевой технологии этой сферы – искусственного интеллекта систем беспилотных вооружений и их способности к ведению операций", – приводятся в сообщении слова Ким Чен Ына. Ранее Польша заявила, что Россия нарушила зону безопасности в Балтийском море.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: