Саудовская Аравия показала строительство необычного научного центра

Новые фотографии со стройки научно‑исследовательского и инновационного центра ilmi, одной из визитных карточек Эр‑Рияда (столица Саудовской Аравии), показывают, что конструкция стабильно растет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, расположенный в первом в мире некоммерческом городе Misk City научно‑исследовательский и инновационный центр ilmi станет и национальной достопримечательностью, и интерактивным пространством, где люди познакомятся с культурными и научными экспозициями на территории площадью 38 тысяч кв.м.

Проект ilmi задуман как платформа для вдохновения будущих исследователей, инженеров и творческих мыслителей, а также как место, способствующее развитию навыков, необходимых в мире технологий.

Строительство идет по плану, завершение проекта намечено на второй квартал 2027 года.

Misk City – это амбициозный проект по инициативе принца Мухаммеда бин Салмана.

