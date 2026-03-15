Технологии

Оружие, которого боятся все: США испытывают рельсотрон

Испытания оружия, технологии, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 06:20 Фото: wikipedia
Военно-морские силы США провели одну новую серию испытаний прототипа электромагнитного рельсотрона с боевой стрельбой на ракетном полигоне "Уайт-Сэндс" в штате Нью-Мексико, сообщает Zakon.kz.

Рельсотрон – это электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих (рельсов) с помощью силы Лоренца. В отличие от пушек, он не использует взрывчатые вещества, а преобразует электроэнергию в кинетическую, достигая гиперзвуковых скоростей.

Как пишет Naked Science, в начале 2020-х годов флот США публично приостановил работу над рельсотроном: перспективная программа столкнулась с рядом сложных технических препятствий. Теперь это оружие планируется сделать одной из ключевых систем на будущих "линкорах" класса "Трамп".

Изначально установка была размещена на наземном испытательном объекте Центра в штате Виргиния. В 2019 году ВМС объявили о переносе системы на полигон "Уайт-Сэндс". Планы провести морские испытания на кораблях неоднократно откладывались и в итоге так и не были реализованы.

В теории рельсотрон может использоваться как испытательная платформа для разгона различных полезных нагрузок до экстремально высоких скоростей. Правда для подобных задач уже есть и другие методы, поэтому непонятно, насколько оправдано применение системы именно в этой роли.

В последние годы американские военные в целом активно расширяют инфраструктуру для испытаний гиперзвуковых технологий на фоне резкого роста числа соответствующих проектов.

Ранее стало известно, что в США создали первый гибридный самолет на двигателе и батарее.

Аксинья Титова
