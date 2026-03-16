Саудовская Аравия раскрыла цель строительства шарообразного здания
Как пишет Naked Science, расположенный в первом в мире некоммерческом городе Misk City научно‑исследовательский и инновационный центр ilmi станет и национальной достопримечательностью, и интерактивным пространством, где люди познакомятся с культурными и научными экспозициями на территории площадью 38 тысяч кв.м.
Фото: Alec Engineering & Contracting
Проект ilmi задуман как платформа для вдохновения будущих исследователей, инженеров и творческих мыслителей, а также как место, способствующее развитию навыков, необходимых в мире технологий.
Строительство идет по плану, завершение проекта намечено на второй квартал 2027 года.
Фото: SaudiProject
Misk City – это амбициозный проект по инициативе принца Мухаммеда бин Салмана.
