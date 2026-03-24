Технологии

В Казахстане показали проект небоскреба, похожий на объект научно-фантастического фильма

Alatau Iconic Complex and Gateway District, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 04:30 Фото: SOM
Новый пирамидальный казахстанский небоскреб можно принять за стоп-кадр из фантастического фильма. Однако за пределами визуализаций проект обрел реальные очертания: строительство вышло на начальный этап, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newatlas, комплекс под названием Alatau Iconic Complex and Gateway District, разработан архитектурным бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Оно спроектировало самый высокий небоскреб в США и самое высокое здание в мире.

Район разместится в новом городе Алатау, который сейчас строится в Казахстан и должен стать его экономическим и административным центром.

Фото: SOM

Композиционным ядром станут две башни с похожими, но асимметричными клиновидными формами, вдохновленными долинами и ледниками горного хребта Заилийский Алатау.

Поскольку регион отличается высокой сейсмической активностью, при проектировании башен предусмотрены серьезные меры безопасности, чтобы обеспечить их устойчивость.

Фото: SOM

Инженеры еще не определились, какую систему выбрать: японскую модель сейсмогашения, работающую по принципу автомобильной подвески, или американский подход, основанный на использовании сверхпрочного стального каркаса.

Главная башня высотой 272 метра будет включать офисные помещения и элитные резиденции, став самым высоким зданием в Алматинском регионе и на юге Казахстана после завершения строительства.

Соседняя башня высотой 80 метров с роскошным отелем и апартаментами усилит многофункциональный характер района.

Фото: SOM

Оба здания получат высокоэффективные фасады и системы затенения, уменьшающие нагрев от солнца, а центральные атриумы обеспечат глубокое проникновение естественного света и откроют панорамные виды на окружающие горы.

У подножия башен разместится трехуровневый стилобат, утопающий в зелени, с магазинами, культурными пространствами и площадками для мероприятий.

Ожидается, что проект завершат к концу 2029 года.

Ранее Саудовская Аравия раскрыла цель строительства шарообразного здания.

Аксинья Титова
