Фильм "Фантастическая четверка: Первые шаги" показал лучший результат по сборам денег в 2025 году

"Фантастическая четверка: Первые шаги" показал лучший результат в 2025 году, собрав более 125 млн долларов в первые дни проката, сообщает Zakon.kz.

Фильм обогнал по стартовым сборам "Супермена" Джеймса Ганна, релиз которого прошел 17 июля. Об этом пишет Deadline.

Бюджет ленты Marvel и Disney оценивается в 200 млн, а маркетинг – еще в 100 млн. За продвижение картины отвечал Асад Аяз. Его маркетинговая стратегия опиралась на ретрофутуризм 1960-х, концепцию "первой семьи Marvel" и угрозу со стороны злодея Галактуса.

По прогнозам, к концу выходных проект соберет до 230 млн долларов.

В Netflix продлили сериал "Уэнсдей" на третий сезон еще до выхода второго.