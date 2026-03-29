Технологии

Саудовская Аравия отменила несколько контрактов на реализацию знаменитых мегастроек

«Зеркальная линия» - футуристический город , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 06:59 Фото: NEOM
Сразу три компании объявили об отмене контрактов на работы в рамках мегапроектов Neom в Саудовская Аравия. Речь идет о горнолыжном курорте Тройена (Trojena) и 170-километровом горизонтальном небоскребе "Зеркальная линия" (The Line), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, металлургическая компания Eversendai на этой неделе сообщила о расторжении контракта на поставку и монтаж стальных конструкций для Тройены, расположенной в горном регионе Табук.

Итальянский подрядчик Webuild также объявил об отмене контракта на строительство трех плотин, предназначенных для создания крупного пресноводного озера на территории курорта.

Hyundai Engineering and Construction заявила, что ее контракт, заключенный совместно с Samsung C&T и подрядчиком Archirodon на строительство тоннеля для "Зеркальной линии", был аннулирован.

Отмена контрактов происходит на фоне явного снижения темпов реализации мегастроек Neom. Сам проект "Зеркальная линия" – футуристический город протяженностью 170 километров – уже подвергся сильному пересмотру.

Если планировалось, что к 2030 году в нем будут проживать 1,5 миллиона человек, то в 2024 году цели снизили до 300 тысяч жителей. Серия отмен контрактов и пересмотр планов указывают на то, что амбициозные проекты Neom столкнулись с серьезными проблемами.

Ранее Багдат Мусин представил проект "Долина дата-центров" на форуме Digital Kazakhstan в Шымкенте.

Аксинья Титова
