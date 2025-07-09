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Туризм

В Саудовской Аравии показали, как будет выглядеть первый город-небоскреб "Зеркальная линия"

Снимок объектов из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 06:30 Фото: NEOM
Агентство развития территории NEOM Саудовской Аравии опубликовало рендеры первой очереди строительства горизонтального небоскреба "Зеркальная линия" (The Line) у побережья Красного моря, сообщает Zakon.kz.

Первая очередь "Зеркальной линии", которую завершат к 2030 году, в длину достигнет всего 2,4 километра. В этой части мегаполиса смогут проживать до 300 тысяч человек.

Фото: NEOM

На экономическом форуме в Давосе представители Саудовской Аравии показали, как будет выглядеть внутреннее наполнение первой секции "Зеркальной линии".

Ранее выяснилось, что на нехватку железнодорожных билетов жалуются казахстанцы.

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Аксинья Титова
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