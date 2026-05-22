Саудовская Аравия снова вложилась в "Зеркальную линию"
Как пишет Naked Science, об этом сообщила турецкая строительная компания Limak.
Тоннели станут частью гигантского линейного города длиной 170 километров, который строится на северо-западе Саудовской Аравии и финансируется Королевством в рамках масштабной программы модернизации страны.
По планам NEOM, новые тоннели соединят ключевые логистические узлы проекта, а поезда внутри системы смогут развивать скорость до 180 километров в час.
Мегапроект "Зеркальная линия" задуман как центральный элемент NEOM. Город протянется на 170 километров от залива Акаба до гор Хиджаза. При этом его ширина составит всего 200 метров, а высота зеркальных фасадов – около 500 метров.
Все жилые районы, офисы, сервисы и инфраструктура будут размещены внутри строения. Передвижение предполагается осуществлять с помощью высокоскоростных транспортных капсул в подземных тоннелях. Время поездки из одного конца города в другой должно составлять не более 20 минут.
По текущему графику консорциум планирует завершить проходку за 72 месяца, работая одновременно с четырех участков. Средняя скорость строительства составит около 5,8 метра тоннеля в сутки.
