Технологии

Саудовская Аравия снова вложилась в "Зеркальную линию"

Саудовский мегапроект &quot;Зеркальная линия&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 06:22 Фото: NEOM
Саудовский мегапроект "Зеркальная линия" развивается: в мае 2026 года согласовали контракты на строительство двух железнодорожных тоннелей длиной примерно по 28 км каждый для горизонтального небоскреба, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, об этом сообщила турецкая строительная компания Limak.

Тоннели станут частью гигантского линейного города длиной 170 километров, который строится на северо-западе Саудовской Аравии и финансируется Королевством в рамках масштабной программы модернизации страны.

По планам NEOM, новые тоннели соединят ключевые логистические узлы проекта, а поезда внутри системы смогут развивать скорость до 180 километров в час.

Мегапроект "Зеркальная линия" задуман как центральный элемент NEOM. Город протянется на 170 километров от залива Акаба до гор Хиджаза. При этом его ширина составит всего 200 метров, а высота зеркальных фасадов – около 500 метров.

Все жилые районы, офисы, сервисы и инфраструктура будут размещены внутри строения. Передвижение предполагается осуществлять с помощью высокоскоростных транспортных капсул в подземных тоннелях. Время поездки из одного конца города в другой должно составлять не более 20 минут.

По текущему графику консорциум планирует завершить проходку за 72 месяца, работая одновременно с четырех участков. Средняя скорость строительства составит около 5,8 метра тоннеля в сутки.

Ранее сообщалось, что в Дубае собираются воздвигнуть новое "инженерное чудо".

Аксинья Титова
