Технологии

Названы пять военных самолетов, которые летают дольше всех

Воздух, горы, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 08:30
Долговечность боевых самолетов – не признак застоя в авиатехнологиях, а скорее свидетельство надежности и прочности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, среди зарекомендовавших себя "ветеранов" авиации Boeing KC-135 Stratotanker. Он вошел в эксплуатацию в 1957 году. Почти 70 лет KC-135 остается основным самолетом дозаправки ВВС США. Несмотря на постепенную замену на Boeing KC-46 Pegasus, он будет выполнять полеты вплоть до 2030-х годов.

Lockheed U-2 ("Dragon Lady"). Ввод в эксплуатацию: 1956 год. Даже в 2026 году U-2 остается одним из самых сложных самолетов в мире – как физически, так и технически. Он служит своеобразным мостом между классической аэрофотосъемкой и цифровой войной. Несмотря на развитие спутников и беспилотников, его уникальные характеристики сохраняют его в строю. U-2 летает на высотах свыше 21 километра. Хотя внешне самолет почти не изменился с 1950-х, его оборудование постоянно модернизируется.

Lockheed Martin C-130 Hercules. Ввод в эксплуатацию: 1956 год. C-130 – рекордсмен по длительности непрерывного производства среди военных самолетов. Его используют более 70 стран – от перевозки грузов до радиоэлектронной борьбы и тушения пожаров. Главное достоинство – универсальность. Самолет способен взлетать и садиться на неподготовленные полосы, где большинство транспортников просто не смогут работать. Его конструкция позволяет быстро загружать технику, десант и грузы.

Ту-95. Ввод в эксплуатацию: 1956 год. Ту-95 – единственный оставшийся в строю стратегический бомбардировщик с турбовинтовыми двигателями. Он считается ключевым носителем крылатых ракет в России уже почти 70 лет. Модернизированные версии способны нести ракеты дальностью более 5000 километров, что позволяет атаковать цели, не входя в зону ПВО. Несмотря на "возраст", большинство используемых машин построены в 1980-1990-х годах.

Boeing B-52 Stratofortress. Ввод в эксплуатацию: 1955 год. B-52 уже более 70 лет остается основой стратегической авиации США и, по прогнозам, прослужит до 2050 года, приблизившись к столетнему сроку службы. Благодаря прочной конструкции и огромной боевой нагрузке (до 32 тонн) он переживет даже более современные самолеты.

Сегодня B-52 превращается в "ракетный грузовик", дополняя такие машины, как Northrop Grumman B-2 Spirit и перспективный B-21 Raider. Он способен применять практически любое вооружение. Благодаря дозаправке в воздухе его дальность ограничена лишь выносливостью экипажа. Самолет может часами патрулировать район боевых действий, нанося точечные удары.

Все эти машины появились еще в начале холодной войны, но со временем превратились в модульные "платформы", несущие на себе современные технологии.

Аксинья Титова
