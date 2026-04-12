Потеряли себя: психолог назвала признаки, на которые стоит обратить внимание

Постоянное недовольство, жизнь "ради других" и ощущение, что ничего уже не изменить – тревожные сигналы, что человек теряет связь с собой. Психолог назвала пять признаков, которые указывают на это состояние и требуют пересмотра привычек и приоритетов, сообщает Zakon.kz.

Психолог и мотивационный тренер Ирина Ковалева выделила пять ключевых признаков, которые сигнализируют: пора остановиться и пересмотреть свои приоритеты, пишет портал "Доктор Питер".

"Когда любая девушка выходит замуж, она – принцесса, – говорит Ирина Ковалева. – Но проходит время, и происходит какое-то злое волшебство: вместо принцессы появляется… "тетка".

По словам эксперта, изменения начинаются изнутри и их можно вовремя заметить.

Постоянный негатив

"Вы перестаете проявлять любовь и терпение к окружающим людям", – отмечает Ирина Ковалева.

Речь идет не о редком раздражении, а о привычке видеть во всем плохое: критиковать людей, замечать только недостатки и постоянно быть недовольной. Это отталкивает окружающих и усиливает чувство одиночества.

Жертва ради образа

"Как ни странно, шпильки всегда считались обувью молодых девушек, но мода стремительно меняется, и теперь в тренде комфорт, – комментирует Ирина Ковалева. – Продолжая истязать свои ноги жесткой колодкой и неосознанно надеясь, что каблуки вас молодят, вы выдаете себя с головой".

Попытка соответствовать устаревшим стандартам, игнорируя собственный комфорт, говорит о разрыве с реальными потребностями.

Пренебрежение собой

"Речь сейчас не о возрастных изменениях, а о состоянии здоровья, – подчеркивает Ирина Ковалева. – Если вы пренебрегаете здоровым рационом питания, предпочитаете сеансу массажа покупку всякого хлама, это отражается на вашем внешнем виде".

Игнорирование базового ухода за собой ведет к усталости, ухудшению самочувствия и внешнего состояния.

Быт вместо жизни

"Бесконечное обслуживание подросших детей и мужа, лежащего на диване, – прямой путь к состоянию "тетки", – предупреждает Ирина Ковалева. – Брюзжание по поводу, что никто не ценит то, что вы делаете, и делание этого вопреки всему – это признак того, что, кроме семьи, у вас нет никаких других интересов".

Когда вся энергия уходит на обслуживание других, собственные желания и интересы исчезают, а вместе с ними – чувство себя.

Ощущение безысходности

"Пренебрежение к своим чувствам, терпение токсичного окружения, скрытая агрессия, – описывает еще один признак Ирина Ковалева. – Все это потом выливается на первого попавшегося под руку кассира или пассажира в автобусе. Искаженное бешенством женское лицо – это верный признак того, что она себя довела до такого состояния".

Мысль о том, что ничего уже нельзя изменить, закрепляет это состояние и ведет к эмоциональному выгоранию.

"Дело вовсе не в возрасте, – резюмирует Ирина Ковалева. – Можно и в 30 лет быть "теткой", а в 50 – начинать строить карьеру, заниматься собой и любить себя".

