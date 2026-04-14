Технологии

Робот с ИИ блеснул мастерством на стройплощадке в Китае

Робот для работы в сложных условиях, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 03:50 Фото: Х/CRIGerman1
На строительной площадке крупного резервуара для хранения химикатов, робот с развитым интеллектом продемонстрировал способность работать на вертикальных металлических поверхностях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CGTN, данный робот способен заменить людей в опасных условиях. Например, он может выполнять такие задачи, как:

  • сварка;
  • осмотр;
  • удаление ржавчины.

Робот имеет человекоподобную верхнюю часть тела с 15 степенями свободы, что обеспечивает гибкие движения и точное управление. Его двойные манипуляторы позволяют ему выполнять несколько задач одновременно, например, шлифовать одной рукой и сваривать другой.

Вес робота составляет около 90 кг, и для удержания на металлических поверхностях он использует электромагнитную адгезию. Разработчики утверждают, что система достаточно прочна, чтобы выдерживать дополнительный вес без ущерба для подвижности.

"Благодаря кабельной системе питания робот может работать непрерывно без ограничений по заряду батареи, что повышает эффективность и сокращает время простоя", – отметили они.

Недавно сам глава NASA Джаред Айзекман ответил на письмо 10-летней девочки, которая обратилась с просьбой снова сделать Плутон планетой.

Фото Алия Абди
Алия Абди
