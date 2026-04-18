#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
469.52
553.75
6.15
Технологии

В Алматы за секунды находят нарушителей с помощью технологий

Полиция Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 03:13 Фото: Zakon.kz
Технологии распознавания лиц в Алматы помогают почти сразу найти нарушителей общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

Главные помощники полиции сегодня – уличные камеры видеонаблюдения, передает Almaty.tv. Всего по городу установлено около 180 тыс. камер видеонаблюдения. Из них 67 тыс. выведены в центр оперативного управления, что дает возможность просматривать их одновременно.

Чаще всего в объектив попадают случаи:

  • мелкого хулиганства;
  • нарушения общественного порядка;
  • правил дорожного движения.
"Технология позволяет за считанные секунды сопоставить изображение с базами данных и передать информацию сотрудникам, – говорится в репортаже.

Так в мегаполисе с начала года выявили и задержали около 50 нарушителей, загрязнявших городские пространства. Также стражи порядка составили более восьми тыс. протоколов за нарушение правил благоустройства территории. По данным полиции, такие комплексы уже доказали свою эффективность.

"В городе более пяти тыс. видеокамер оснащены функцией искусственного интеллекта и функцией распознавания лиц. Есть у нас техническая возможность установить личность человека и привлечь его к ответственности", – отметила официальный представитель ДП Салтанат Азирбек.

Ранее Департамент полиции Алматы призвал жителей сохранять бдительность на фоне участившихся случаев мошенничества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В алматинском метро можно оплачивать проезд по-новому
09:03, 14 декабря 2023
В алматинском метро можно оплачивать проезд по-новому
Плюнул – заплати: как полицейские находят нарушителей и сколько человек наказали
10:47, 01 июня 2024
Плюнул – заплати: как полицейские находят нарушителей и сколько человек наказали
Закрытые лица в общественных местах: полиция Алматы разъяснила, кому можно и кому нельзя
09:56, 02 августа 2025
Закрытые лица в общественных местах: полиция Алматы разъяснила, кому можно и кому нельзя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский боксёр одержал победу на вечере бокса в Чехии
01:11, 19 апреля 2026
Казахстанский боксёр одержал победу на вечере бокса в Чехии
Команда казахстанского футболиста потерпела поражение в матче чемпионата Беларуси
00:16, 19 апреля 2026
Команда казахстанского футболиста потерпела поражение в матче чемпионата Беларуси
Обидчик Бублика не сумел выйти в финал турнира АТР в Мюнхене
23:46, 18 апреля 2026
Обидчик Бублика не сумел выйти в финал турнира АТР в Мюнхене
Определились финалисты плей-офф чемпионата Казахстана по волейболу
23:14, 18 апреля 2026
Определились финалисты плей-офф чемпионата Казахстана по волейболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: