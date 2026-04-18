В Алматы за секунды находят нарушителей с помощью технологий

Технологии распознавания лиц в Алматы помогают почти сразу найти нарушителей общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

Главные помощники полиции сегодня – уличные камеры видеонаблюдения, передает Almaty.tv. Всего по городу установлено около 180 тыс. камер видеонаблюдения. Из них 67 тыс. выведены в центр оперативного управления, что дает возможность просматривать их одновременно.

Чаще всего в объектив попадают случаи:

мелкого хулиганства;

нарушения общественного порядка;

правил дорожного движения.

"Технология позволяет за считанные секунды сопоставить изображение с базами данных и передать информацию сотрудникам, – говорится в репортаже.

Так в мегаполисе с начала года выявили и задержали около 50 нарушителей, загрязнявших городские пространства. Также стражи порядка составили более восьми тыс. протоколов за нарушение правил благоустройства территории. По данным полиции, такие комплексы уже доказали свою эффективность.

"В городе более пяти тыс. видеокамер оснащены функцией искусственного интеллекта и функцией распознавания лиц. Есть у нас техническая возможность установить личность человека и привлечь его к ответственности", – отметила официальный представитель ДП Салтанат Азирбек.

