Общество

Казахстанцам напомнили о запрете скрывать лицо в общественных местах

Ответственность за ношение одежды, препятствующей распознаванию лица, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 08:23 Фото: Zakon.kz
28 мая в МВД напомнили об ответственности за ношение одежды, препятствующей распознаванию лица, сообщает Zakon.kz.

Данная норма предусмотрена пунктом 3 статьи 75 Закона "О профилактике правонарушений", передает портал Polisia.kz.

"Нарушением признается ношение предметов одежды, закрывающих лицо до степени, препятствующей визуальному распознаванию человека", – говорится в сообщении.

Запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями и медицинскими показаниями. Также исключением является необходимость исполнения служебных обязанностей и при участии в спортивных и культурных мероприятиях.

Ответственность установлена статьей 434-3 Кодекса об административных правонарушениях:

  • за первое нарушение предусмотрено предупреждение;
  • повторное нарушение в течение года уже влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.

В настоящее время за указанное правонарушение к административной ответственности привлечено 1179 граждан.

"Запрет направлен исключительно на обеспечение общественной безопасности и действует в отношении любых предметов одежды, скрывающих лицо. Органы внутренних дел продолжают обеспечивать Закон и Порядок и призывают граждан соблюдать установленные правила нахождения в общественных местах", – подчеркнули в МВД.

Также стало известно о том, что полиция Казахстана будет жестче следить за передвижениями детей летними ночами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
