Первые объекты в "Долине ЦОДов" появятся в 2027 году

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 5 мая 2026 года на брифинге в правительстве рассказал об участии Минэнерго в процессе создания "Долины ЦОДов", передает корреспондент Zakon.kz.

Поручение по созданию "Долины центров обработки данных" озвучил глава государства. "Сейчас уже идет процесс оформления земельных участков. Мы участвуем в общих мероприятиях, электроэнергия будет обеспечиваться энергосистемой. На данном этапе это 300 мегаватт, проблем нет", – заверил Есимханов. Первые объекты, по его словам, появятся в "Долине ЦОДов" в начале 2027 года. "К этому времени бесперебойное электроснабжение будет обеспечено", – добавил вице-министр. Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу комплексно проработать ключевые параметры проекта "Долина ЦОД".

