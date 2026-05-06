#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
Технологии

Гигантские плотины и озеро в пустыне: Саудовская Аравия замахнулась на невозможное

Озеро, проект в Саудовской Аравии, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 23:28 Фото: NEOM
25 марта 2026 года компания NEOM расторгла соглашение о строительстве трех плотин и соединенной с ними конструкции под названием "Лук" в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Econews, несмотря на то, что работы были выполнены примерно на 30% подрядчик заявил, что оставшаяся задолженность составляет около 2,8 миллиарда евро, или примерно 3,2 миллиарда долларов, и что расходы на расторжение контракта и остановку работ будут возмещены в соответствии с условиями контракта.

О заключении контракта было объявлено в январе 2024 года. Речь идет о проекте стоимостью около 4,7 миллиарда долларов, направленном на создание пресноводного озера в горах Троены.

Планы предусматривали строительство главной плотины из "уплотненного катком бетона", а также масштабные земляные работы. "Расторжение договора по взаимному согласию" – это пункт договора, позволяющий клиенту прекратить работы, не предъявляя претензий к строителю.

Почему озеро запланировали именно там, а не на побережье? Аргумент заключался в том, что высота над уровнем моря и искусственно созданные снежные системы могут способствовать развитию зимних видов спорта, а озеро могло создать горную "набережную" с возможностью катания на лодках и другими видами активного отдыха.

Однако водохранилище функционирует только в том случае, если вода поступает стабильно и потери минимизируются, и именно поэтому проект изначально привлек столько внимания.

План предусматривал использование трех барьеров вместо одного, то есть нескольких сооружений для герметизации долины и контроля за движением воды. Две из плотин были описаны как бетонные, а третья планировалась как каменная конструкция – распространенное сочетание, когда рельеф местности затрудняет строительство одной прямой стены.

Железобетон может ускорить строительство, но это не кратчайший путь. Слои должны хорошо сцепляться, и строителям по-прежнему необходимы тщательные проверки, чтобы избежать слабых стыков, через которые со временем может просачиваться вода.

Самая сложная задача при создании береговой линии в пустынном озере – это удержание воды в бассейне. Любой, кто наблюдал за падением уровня воды в бассейне в жаркую неделю, знает, что испарение имеет большое значение, а водохранилища – это открытые поверхности.

Ранее мы писали о том, что крупнейшая в мире искусственная река протянулась на 4000 км посреди Сахары.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Домино, игра, строение
01:30, 07 мая 2026
Три знака зодиака получат судьбоносный шанс все исправить
Снимок объектов из космоса
06:30, 09 июля 2025
В Саудовской Аравии показали, как будет выглядеть первый город-небоскреб "Зеркальная линия"
Снимок из космоса
03:30, 30 января 2026
Астронавты отыскали мистическое озеро, скрытое в саудовской пустыне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зангар Нурланулы
02:59, 07 мая 2026
Зангар Нурланулы вышел в третий круг турнира в Германии
UFC Freedom 250
02:23, 07 мая 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
&quot;Локомотив&quot;
01:43, 07 мая 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин
01:26, 07 мая 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: