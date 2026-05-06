Гигантские плотины и озеро в пустыне: Саудовская Аравия замахнулась на невозможное

25 марта 2026 года компания NEOM расторгла соглашение о строительстве трех плотин и соединенной с ними конструкции под названием "Лук" в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Econews, несмотря на то, что работы были выполнены примерно на 30% подрядчик заявил, что оставшаяся задолженность составляет около 2,8 миллиарда евро, или примерно 3,2 миллиарда долларов, и что расходы на расторжение контракта и остановку работ будут возмещены в соответствии с условиями контракта.

О заключении контракта было объявлено в январе 2024 года. Речь идет о проекте стоимостью около 4,7 миллиарда долларов, направленном на создание пресноводного озера в горах Троены.

Планы предусматривали строительство главной плотины из "уплотненного катком бетона", а также масштабные земляные работы. "Расторжение договора по взаимному согласию" – это пункт договора, позволяющий клиенту прекратить работы, не предъявляя претензий к строителю.

Почему озеро запланировали именно там, а не на побережье? Аргумент заключался в том, что высота над уровнем моря и искусственно созданные снежные системы могут способствовать развитию зимних видов спорта, а озеро могло создать горную "набережную" с возможностью катания на лодках и другими видами активного отдыха.

Однако водохранилище функционирует только в том случае, если вода поступает стабильно и потери минимизируются, и именно поэтому проект изначально привлек столько внимания.

План предусматривал использование трех барьеров вместо одного, то есть нескольких сооружений для герметизации долины и контроля за движением воды. Две из плотин были описаны как бетонные, а третья планировалась как каменная конструкция – распространенное сочетание, когда рельеф местности затрудняет строительство одной прямой стены.

Железобетон может ускорить строительство, но это не кратчайший путь. Слои должны хорошо сцепляться, и строителям по-прежнему необходимы тщательные проверки, чтобы избежать слабых стыков, через которые со временем может просачиваться вода.

Самая сложная задача при создании береговой линии в пустынном озере – это удержание воды в бассейне. Любой, кто наблюдал за падением уровня воды в бассейне в жаркую неделю, знает, что испарение имеет большое значение, а водохранилища – это открытые поверхности.

