Китай прокладывает новый "водный лифт" длиной 134 км для торговли с Азией

Китай активно продвигает проект Пинлуского канала – масштабного водного пути протяженностью 134 километра, предназначенного для перехода судов с внутренних рек на международные морские пути, сообщает Zakon.kz.

Как пишет EcoNews, цель проекта – ускорить грузоперевозки из юго-западных регионов страны, снизить затраты и укрепить торговые связи с Юго-Восточной Азией.

Если вам когда-либо приходилось ждать доставки с опозданием или наблюдать за ростом стоимости доставки, вы понимаете, почему такие проекты важны. Канал – это новый короткий путь, который может изменить поток товаров из таких городов, как Наньнин.

По словам официальных лиц, если канал будет построен в соответствии с планом, он сократит существующие внутренние морские пути примерно на 560 километров. Это имеет огромное значение для транспортировки сыпучих материалов и промышленных товаров в больших объемах.

Прогнозируемая экономия составляет более 5,2 миллиарда юаней в год, или примерно 750 миллионов долларов, в основном за счет сокращения времени в пути и снижения расхода топлива. В большинстве случаев именно такие цифры могут повлиять на выбор места для строительства складов и заводов компаниями.

В одном из официальных сообщений также говорилось, что проект уже израсходовал почти 90% запланированного бюджета, что свидетельствует о завершении большей части основных строительных работ. Общий запланированный объем инвестиций составляет 72,7 миллиарда юаней, что примерно равно 10 миллиардам долларов, а ввод канала в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

Канал предназначен не только для перемещения товаров внутри Китая. Он также призван повысить конкурентоспособность юго-западных регионов в торговле с соседними странами, особенно в Юго-Восточной Азии.

Последние данные показали, что экспорт Китая в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вырос на 13,4% в 2025 году, в то время как экспорт в Соединенные Штаты сократился на 20% в долларовом выражении. Эта тенденция отчасти объясняет, почему Пекин продолжает инвестировать в сухопутные и речные морские маршруты, ведущие на юг.

