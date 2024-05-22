Прорыв дамбы в Китае – комментарий министерства водных ресурсов РК

В Министерстве водных ресурсов Казахстана прокомментировали ситуацию с прорывом дамбы в Китае, сообщает Zakon.kz.

Специалисты министерства находятся на постоянной связи с коллегами из Китая.

"Китайская сторона проинформировала нас о сбросе воды расходом 1400 м3/с по трансграничным рекам. Угрозы подтоплений населенных пунктов нет".

Расход воды на р. Кара Ертис в районе гидропоста Боран на сегодня составил 1700 м3/с, уровень воды – 543 см.

С учетом добегания стока ожидается повышение уровня воды на гидрологическом посту р. Кара Ертис – с. Боран.

В связи с этим,работа специалистов филиала Казводхоза ВКО переведена на усиленный режим. Сброс из Усть-Каменогорского водохранилища (контррегулятор Бухтарминского водохранилища) увеличен с 500 м3/с до 800 м3/с.

Ситуация находится на особом контроле министра.

Завтра Нуржан Нуржигитов отправится в Восточно-Казахстанскую область. Сегодня в регионе работает вице-министр Алдамжаров.