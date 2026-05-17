В Дубае осуществят один из самых масштабных инфраструктурных проектов в мире

Власти эмирата утвердили один из самых масштабных инфраструктурных проектов в мире в области водоотведения – гигантскую сеть глубоких подземных тоннелей, которая должна заменить разрозненную и давно перегруженную канализационную систему, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, именно из-за системы сточных вод нечистоты порой буквально выливались на городские улицы. Дело в том, что после 2008 года население Дубая выросло более чем вдвое, а существующая канализационная инфраструктура, перестала справляться с нагрузкой.

Когда насосные станции выходят из строя, последствия становятся слишком заметными, чтобы их игнорировать. В 2018 году на восточном полумесяце Пальмы Джумейра – самого престижного жилого острова Дубая – сточные воды начали вытекать прямо на дороги из временных очистных сооружений, не выдержавших нагрузки. Жители жаловались на удушливый запах, засоры труб и перебои с водоснабжением.



Проект Dubai Strategic Sewerage Tunnels предусматривает строительство двух основных тоннелей общей протяженностью 75 километров, а также еще 140 километров вспомогательных веток, уходящих на глубину до 90 метров.

Стоимость проекта оценивается в 22 миллиарда долларов, учитывая масштаб проблемы.

Точных сроков завершения проекта пока не называют, но ожидается, что он будет полностью реализован в начале 2030-х годов.

