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В Марокко показали проект самого большого стадиона в мире

Морокко, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 08:50 Фото: X/parametricarch
В Марокко представили проект самого большого стадиона в мире, который планируют возвести к чемпионату мира 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, именно на этом стадионе в городе Эль-Мансурия власти страны надеются провести финальный матч чемпионата мира. Комплекс займет площадь 100 га и будет вмещать 115 тыс. человек. Его фишкой станет крыша в стиле традиционных марокканских шатров. Стоимость проекта оценивается в 455 млн долларов.

Марокко, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 08:50

Фото: Х/parametricarch

Издание напоминает, что чемпионат мира по футболу 2030 года впервые в истории пройдет на трех континентах: в Европе, Африке и Южной Америке.

Марокко, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 08:50

Фото: Х/parametricarch

Кстати, сейчас крупнейшим считается "Стадион Первого мая" в Северной Корее. Когда он был открыт в 1989 году, то был рассчитан на 150 тыс. зрителей, но после реконструкции в 2010 году число мест сократилось до 114 тыс.

Гол Роналду 23 августа не помог команде "Аль-Наср" победить на старте Суперлиги Саудовской Аравии.

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