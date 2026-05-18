Технологии

В Индии построят один из крупнейших аэропортов Азии прямо на болоте

Фото: Zaha Hadid Architects
Индия обладает одним из самых быстрорастущих авиационных рынков планеты, уступая лишь Китаю и США. За последнее десятилетие число аэропортов в стране удвоилось, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, при этом в Мумбаи – финансовой столице Индии – долгое время был только один крупный аэропорт. Учитывая стремительный рост индийской авиации, решение казалось простым: построить второй крупный аэропорт для Мумбаи. Но воплотить эту идею в жизнь стало сложнее, чем придумать ее.

После десяти лет поисков площадки для нового аэропорта и еще трех лет выкупа земли власти остановились на Нави-Мумбаи – в 40 километрах от исторического центра города.

Как и многие современные мегапроекты последних лет, новый аэропорт разместили на побережье, в основном на намывных территориях, требовавших колоссальной подготовки.

Прямо посреди площадки будущего аэропорта возвышался холм Улве – 92 метра сплошной скалы. Чтобы освободить пространство и расчистить воздушные коридоры, холм полностью сровняли с землей.

Строительные бригады методом контролируемых взрывов разрушили 62 миллиона кубометров породы, стараясь минимизировать воздействие на окружающие деревни.

Сотни гектаров аэропорта расположены на болотах, покрытых илистыми отмелями и мангровыми зарослями. Эти территории требовали выравнивания и укрепления. Для этого уровень земли подняли примерно на шесть метров, используя камень, полученный после взрывных работ.

До начала строительства река Улве протекала прямо через центр площадки. Инженерам пришлось полностью перенаправить реку. Ее отвели к границе аэропорта, проложив новое русло под прямым углом вокруг территории. При этом реку не просто переместили – ее еще и расширили.

Вокруг аэропорта расположены деревни, жители которых всерьез опасались наводнений. Болота и влажные земли обычно впитывают воду благодаря мягким почвам и растительности. Но значительная часть этих территорий теперь оказалась засыпана камнем, практически не пропускающим влагу.

Предполагается, что увеличенное русло сможет удерживать избыток воды во время паводков.

Уже сегодня аэропорт способен обслуживать 20 миллионов пассажиров и полмиллиона тонн грузов в год. Но к завершению пятой очереди в 2030-х годах его будет невозможно узнать. Появятся: вторая параллельная ВПП, еще три терминала и дополнительные грузовые мощности.

Ранее сообщалось, что в Дубае осуществят один из самых масштабных инфраструктурных проектов в мире.

Аксинья Титова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
