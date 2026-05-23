10 лет до революции: в Google предрекли новую эру искусственного интеллекта

Глава DeepMind Демис Хассабис заявил, что искусственный общий интеллект (AGI) может появиться уже к 2030 году, назвав это не резким прорывом, а постепенной серией технологических улучшений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PCMag, свое мнение он озвучил в ходе конференции Google I/O, отметив, что развитие ИИ будет поэтапным: сначала будет "решена проблема интеллекта", а затем технологии начнут применяться для решения других задач.

Хассабис сравнил возможности будущего AGI с "тестом Эйнштейна", при котором система должна самостоятельно прийти к научным открытиям уровня начала XX века, добавив, что современные модели пока на это не способны.

Он также подчеркнул, что в индустрии ИИ идет крайне жесткая конкуренция, но не существует единого лидера, так как сильные команды работают во всех крупных компаниях.

Отдельно он отметил, что ИИ уже приносит практическую пользу в медицине, науке и прогнозировании погоды, где может значительно ускорять расчеты и повышать точность предупреждений о стихийных бедствиях.

По словам Хассабиса, переход к эпохе AGI будет масштабным, но не обязательно разрушительным: при правильном развитии технологии могут привести к новому этапу глобального прогресса.

