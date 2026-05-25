Технологии

ИИ-переводчик для собак и кошек выпустили в Китае

ИИ-переводчик для животных, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 08:48
На днях китайский стартап анонсировал выпуск ИИ-переводчика Meng Xiaoyi для домашних питомцев, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Dexerto, перевод происходит с точностью до 95%.

"Новый девайс представляет собой специальный ошейник, который считывает звуки и повадки собак и кошек. Затем полученные данные конвертируются в человеческую речь", – говорится в публикации.

Продажи ошейников стартуют до конца мая.

Несмотря на утверждение стартапа о многочисленных заявках, в соцсетях компанию заранее обвинили в шарлатанстве и не верят в "революционность" ИИ-переводчика.

"Самыми популярными фразами будут "хочу есть" и "хочу гулять", – иронизируют владельцы домашних животных.

22 мая собака из приюта получила приз Каннского кинофестиваля.

Фото Алия Абди
Алия Абди
