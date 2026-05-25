ИИ-переводчик для собак и кошек выпустили в Китае

На днях китайский стартап анонсировал выпуск ИИ-переводчика Meng Xiaoyi для домашних питомцев, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Dexerto, перевод происходит с точностью до 95%.

"Новый девайс представляет собой специальный ошейник, который считывает звуки и повадки собак и кошек. Затем полученные данные конвертируются в человеческую речь", – говорится в публикации.

Продажи ошейников стартуют до конца мая.

Chinese startup Meng Xiaoyi claims it has created a pet translator that turns animal sounds and behavior into human speech



The $118 AI collar allegedly has 95% accuracy and already has 10,000 preorders pic.twitter.com/n5JHDC48t2 — Dexerto (@Dexerto) May 23, 2026

Несмотря на утверждение стартапа о многочисленных заявках, в соцсетях компанию заранее обвинили в шарлатанстве и не верят в "революционность" ИИ-переводчика.

"Самыми популярными фразами будут "хочу есть" и "хочу гулять", – иронизируют владельцы домашних животных.

