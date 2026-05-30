Технологии

Новый способ научиться играть на домбре придумал сельский учитель

Игра на домбре, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 06:55
В Северо-Казахстанской области сельский педагог Берик Аманжол разработал цифровой инструмент, помогающий освоить азы игры на домбре, не имея музыкальной подготовки, сообщает Zakon.kz.

Автор проекта уже запатентовал изобретение и планирует вскоре внедрить в него искусственный интеллект, передает Almaty.TV. Ранее он работал инженером на заводе, а теперь преподает в сельской школе и применяет технические знания в образовательных проектах.

Так ему удалось создать цифровую домбру, где световые подсказки показывают последовательность игры, а скорость обучения можно настроить индивидуально. Разработку учитель посвятил выдающейся Дине Нурпеисовой.

"Каждый светодиод отвечает за свой лад. Внутри у нас установлен микроконтроллер, который управляет нашим светодиодом, а также воспроизводит готовую уже запрограммированную мелодию на SD-карте. Домбра поприветствует вас, и выбираем мелодии, которые у нас запрограммированы на пульте. Идет инструкция по домбре, где ученик может посмотреть, какая кнопка за что отвечает. Ученик, просто повторяя, машинально запоминает, то есть пальцы его запоминают, куда нужно нажимать", – сказал автор проекта Берик Аманжол.

Устройство рассчитано на самостоятельное обучение и объединяет музыкальную практику с цифровыми возможностями. В памяти системы собраны известные произведения – от народных кюев до популярных мелодий и государственного гимна. Пользователь может выбрать удобный темп занятий, а программа сама подстраивается под навыки ученика.

Следующим этапом развития проекта станет использование искусственного интеллекта. С его помощью система не только освоит инструмент, но и расскажет об истории домбры и поддержит интерес детей к национальной культуре.

"Подобных решений в Казахстане пока не создавали", – уверен сельский педагог Берик Аманжол.

На днях в Европе прошел флешмоб музыкантов из Казахстана. Европейцы не скрывали своего восхищения профессиональным мастерством музыкантов и звучанием национальных инструментов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
