Культура и шоу-бизнес

В Европе прошел флешмоб музыкантов из Казахстана

Музыка и культура Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 06:55 Фото: akorda.kz
Коллектив Кызылординской областной филармонии, находящийся с гастрольным туром на европейском континенте, на днях организовал флешмоб в Люксембурге, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские мастера искусства выбрали главную площадь Люксембурга, чтобы познакомить публику с богатым культурным наследием Казахстана. Об этом передает "Qazaqstan.TV".

"Под открытым небом жители и гости Люксембурга увидели красочный концерт казахстанских артистов", – говорится в репортаже.

Европейцы не скрывали своего восхищения профессиональным мастерством музыкантов и звучанием национальных инструментов, щедро одаривали артистов аплодисментами и фотографировались с ними на память. Так, казахстанские артисты исполнили песни Абая и Шамши, а также представили национальные кюи и танцы.

"Потрясающий концерт. Мне очень понравились песни и танцы. Национальные костюмы у вас невероятно красивые. Я рада, что увидела такую красоту. Это еще больше усилило мой интерес к Казахстану", – подчеркнула жительница Люксембурга Малу Роне.

27 мая в Астане народная артистка Казахстана Роза Рымбаева отметила 50-летие творческой деятельности большим семейным концертом.

Алия Абди
Алия Абди
