Технологии

NASA представило амбициозный план освоения Луны: что известно

NASA запускает амбициозный проект лунной базы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 10:02 Фото: magnific.com
Американское космическое агентство NASA объявило о запуске масштабной программы Moon Base по созданию базы на Луне. Новый проект пришел на смену станции Gateway, от которой агентство отказалось ранее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky & Telescope, план предусматривает поэтапное освоение спутника Земли. Уже в 2026 году NASA намерено отправить первые миссии для изучения лунной поверхности, испытания новых технологий посадки и подготовки будущей инфраструктуры. В перспективе агентство рассчитывает обеспечить долговременное присутствие людей на Луне.

На начальном этапе NASA направит более 700 млн долларов на разработку луноходов, посадочных модулей и исследовательских дронов. Общая стоимость проекта может превысить 20 млрд долларов.

Одними из ключевых подрядчиков стали компании Blue Origin, Astrolab, Lunar Outpost и Firefly Aerospace. Последняя должна доставить на Луну специальные дроны для детального картографирования поверхности перед высадкой астронавтов по программе Artemis.

Предполагается, что будущая база будет расположена в районе южного полюса Луны, где, по мнению ученых, могут находиться значительные запасы водяного льда. Вместе с тем эксперты отмечают, что реализация проекта потребует решения множества технических задач и может стать частью нового этапа космического соперничества между США и Китаем.

Ранее сообщалось, что астронавт взял на Луну горсть семян и "превратил" их в деревья.

Елена Беляева
Елена Беляева
