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Технологии

Toyota выпустила новую модель Corolla

GR Corolla GRMN, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 08:44 Фото: toyota
1 июня Toyota показала самую экстремальную модель Corolla за последние годы, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта автомобильного бренда, это трековая GR Corolla GRMN. Модель создана при участии бывшего президента Toyota Акио Тойоды.

Под капотом: 1,6-литровый турбомотор на 305 лошадиных сил. Ради снижения веса инженеры убрали задние сиденья, поставили карбоновый капот и избавились примерно от 30 кг лишней массы.

Кузов получил воздуховод на капоте, вентиляционные прорези в крыльях и регулируемый в пяти положениях задний спойлер. В салоне гоночные ковши, алькантара и карбон. За сцепление отвечают трековые шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

Продажи стартуют в 2027 году. Сначала модель будет доступна ограниченным тиражом в Японии, Северной Америке и Австралии.

В Техасе на американских горках во время заезда сломался механизм горки и люди провисели на сломанном аттракционе четыре часа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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