Toyota выпустила новую модель Corolla
По данным официального сайта автомобильного бренда, это трековая GR Corolla GRMN. Модель создана при участии бывшего президента Toyota Акио Тойоды.
Под капотом: 1,6-литровый турбомотор на 305 лошадиных сил. Ради снижения веса инженеры убрали задние сиденья, поставили карбоновый капот и избавились примерно от 30 кг лишней массы.
Кузов получил воздуховод на капоте, вентиляционные прорези в крыльях и регулируемый в пяти положениях задний спойлер. В салоне гоночные ковши, алькантара и карбон. За сцепление отвечают трековые шины Michelin Pilot Sport Cup 2.
La fruta prohibida que nos va a romper el corazón a los petrolheads de EUROPA. 💔🏎️— Motor.es (@motorpuntoes) June 2, 2026
TOYOTA prepara el brutal GRMN COROLLA para 2027. Lo afinan en el asfalto del NÜRBURGRING, pero no nos dejarán comprarlo.
Se queda para JAPÓN, NORTEAMÉRICA y AUSTRALIA. Nosotros lo miraremos desde… pic.twitter.com/Ze8noHonzY
Продажи стартуют в 2027 году. Сначала модель будет доступна ограниченным тиражом в Японии, Северной Америке и Австралии.
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