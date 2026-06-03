Toyota выпустила новую модель Corolla

1 июня Toyota показала самую экстремальную модель Corolla за последние годы, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта автомобильного бренда, это трековая GR Corolla GRMN. Модель создана при участии бывшего президента Toyota Акио Тойоды.

Под капотом: 1,6-литровый турбомотор на 305 лошадиных сил. Ради снижения веса инженеры убрали задние сиденья, поставили карбоновый капот и избавились примерно от 30 кг лишней массы.

Кузов получил воздуховод на капоте, вентиляционные прорези в крыльях и регулируемый в пяти положениях задний спойлер. В салоне гоночные ковши, алькантара и карбон. За сцепление отвечают трековые шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

La fruta prohibida que nos va a romper el corazón a los petrolheads de EUROPA. 💔🏎️



TOYOTA prepara el brutal GRMN COROLLA para 2027. Lo afinan en el asfalto del NÜRBURGRING, pero no nos dejarán comprarlo.

Se queda para JAPÓN, NORTEAMÉRICA y AUSTRALIA. Nosotros lo miraremos desde… pic.twitter.com/Ze8noHonzY — Motor.es (@motorpuntoes) June 2, 2026

Продажи стартуют в 2027 году. Сначала модель будет доступна ограниченным тиражом в Японии, Северной Америке и Австралии.

В Техасе на американских горках во время заезда сломался механизм горки и люди провисели на сломанном аттракционе четыре часа.