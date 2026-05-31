Подростки четыре часа провисели на американских горках в США
Посередине заезда механизм горки заело и люди оказались в ловушке на четыре часа, пишет ABC News. Высота американских горок в Галвестоне составляет 30 м. На каком уровне застряли пассажиры, не уточняется.
Для их спуска потребовалась пожарная вышка и четыре часа спасательных работ. В сеть попало видео, как работники экстренных служб аккуратно вынимают детей из кресел на высоте.
Eight roller coaster riders were stranded near the top of a Texas amusement park ride for more than three hours before firefighters could bring them down.— Fox News (@FoxNews) May 30, 2026
The Iron Shark coaster at Galveston’s Pleasure Pier malfunctioned during its climb, leaving passengers stuck nearly 100 feet… pic.twitter.com/Ubo9dQhWVU
