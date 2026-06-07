Почему модные складные телефоны могут разочаровать владельцев
Об этом сообщает издание BGR. Журналисты медиа отметили, что складные смартфоны относительно недавно появились на рынке и являются новыми видами устройств. Авторы портала ознакомились с отзывами владельцев девайсов со складным дисплеем и раскрыли ориентировочное сроки жизни подобных гаджетов.
Судя по обзорам пользователей, складные смартфоны при хорошем обращении могут протянуть столько же, сколько обычные телефоны. Однако у них есть особенность конструкции – шарнир и защитная пленка, покрывающая экран. Журналисты выяснили, что довольно часто эта пленка начинает отходить от корпуса спустя полтора года использования.
Также устройства с гибким экраном имеют гораздо более сложную конструкцию по сравнению с привычными телефонами в формате моноблока. В этой связи любое падение может оказаться для складного гаджета фатальным, а его ремонт обойтись в очень крупную сумму.
Журналисты BGR также призвали не ориентироваться на тесты, которые проводит производитель. Так, Samsung уверяет, что ее актуальный флагман Galaxy Z Fold 7 может выдержать до 500 тысяч складываний, но такие эксперименты проводятся в лабораторных и приближенных к идеальным условиях.
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