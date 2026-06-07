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Почему модные складные телефоны могут разочаровать владельцев

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 16:49 Фото: pexels
Популярные складные смартфоны оказались гораздо менее долговечными, чем уверяют производители. Из-за сложной конструкции, уязвимого шарнира и отслаивающейся защитной пленки реальный срок беспроблемной службы таких гаджетов составляет всего около полутора лет, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает издание BGR. Журналисты медиа отметили, что складные смартфоны относительно недавно появились на рынке и являются новыми видами устройств. Авторы портала ознакомились с отзывами владельцев девайсов со складным дисплеем и раскрыли ориентировочное сроки жизни подобных гаджетов.

Судя по обзорам пользователей, складные смартфоны при хорошем обращении могут протянуть столько же, сколько обычные телефоны. Однако у них есть особенность конструкции – шарнир и защитная пленка, покрывающая экран. Журналисты выяснили, что довольно часто эта пленка начинает отходить от корпуса спустя полтора года использования.

Также устройства с гибким экраном имеют гораздо более сложную конструкцию по сравнению с привычными телефонами в формате моноблока. В этой связи любое падение может оказаться для складного гаджета фатальным, а его ремонт обойтись в очень крупную сумму.

Журналисты BGR также призвали не ориентироваться на тесты, которые проводит производитель. Так, Samsung уверяет, что ее актуальный флагман Galaxy Z Fold 7 может выдержать до 500 тысяч складываний, но такие эксперименты проводятся в лабораторных и приближенных к идеальным условиях.

Ранее сообщалось, что компьютеры начали "чудить" по всему миру.

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Канат Болысбек
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