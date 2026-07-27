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Технологии

Китай потратил более квадриллиона тенге на крупнейшую транспортную инфраструктуру в мире

Строение в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 07:57 Фото: VCG
Китайские власти заявили, что в период реализации 14-го пятилетнего плана (за 2021-2025 годы) страна создала крупнейшую и наиболее развитую транспортную инфраструктурную систему в истории человечества, сообщает Zakon.kz.

По данным Naked Science, об этом на пресс-конференции в Пекине рассказал заместитель министра транспорта КНР Сюй Чэнгуан.

По его словам, за пять лет Китай инвестировал в транспортную инфраструктуру 18,8 трлн юаней (1 квадриллион 320 триллионов 362 миллиарда 509 миллионов казахстанских тенге).

Это стало крупнейшим объемом вложений и самым быстрым расширением транспортной сети за любой пятилетний период с момента основания КНР в 1949 году.

Сейчас общая протяженность национальной транспортной сети превышает 6 млн км. Теперь акцент будет сделан уже не на масштабном строительстве, а на повышении связанности, эффективности и устойчивости транспортной системы.

По оценке властей, транспортная инфраструктура Китая уверенно занимает ведущие позиции в мире по своим масштабам. Так, общая протяженность линий высокоскоростных железных дорог превысила 50 тыс. км, сеть скоростных автомагистралей достигла 199 тыс. км, в стране действует 270 транспортных аэропортов. Также Китай создал крупнейшую в мире сеть доставки, обеспечивающую наиболее широкий охват населения.

Ранее инженеры раскрыли, как золотой шар весом 660 тонн спасает азиатский небоскреб от катастрофы.

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Аксинья Титова
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